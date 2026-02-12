Johan Derksen heeft bij Vandaag Inside, voor de tweede dag op rij, felle kritiek geuit op de bestuurlijke beslissingen van Ajax onder technisch directeur Jordi Cruijff. Sinds de aanstelling van Cruijff op 1 februari vertoont het beleid verontrustende gelijkenissen met de periode onder Sven Mislintat in 2023, zo denkt De Snor. Derksen vreest dat de club opnieuw de controle verliest aan een directeur die de volledige macht naar zich toetrekt.

De onvrede van Derksen komt voort uit de recente ingrepen bij Jong Ajax, waar Óscar García is aangesteld als opvolger van Willem Weijs. De oud-voetballer van onder meer SV Meppen en MVV Maastricht richt de pijlen op Cruijff. “Jordi is op de naam van zijn vader en de roem van zijn vader aangesteld. Jordi was geen bijzondere trainer, geen bijzondere voetballer, hij is gewoon een doorsnee trainer en voetballer geweest. Ook is hij niet zo succesvol geweest als technisch directeur”, zo stelt Derksen in het praatprogramma.

Derksen ziet 'sociaal bloedspoor' bij Jong Ajax

De herstructurering binnen de jeugdopleiding, waarbij in totaal vijf trainers uit de staf van Jong Ajax moesten wijken voor Spaanse opvolgers, kan op weinig begrip rekenen. Derksen spreekt van een harde aanpak waarbij de clubcultuur ondergeschikt wordt gemaakt aan het netwerk van de nieuwe technisch directeur. “Maar die wordt daar nu neergezet op zijn naam. En die trekt nu met zijn vriendjes uit Spanje een sociaal bloedspoor door gewoon vijf trainers die bij Jong Ajax een contract hebben eruit te schoppen en zijn Spaanse vrienden daar neer te zetten”, aldus de analist.

Vrees voor Spaanse invasie bij het eerste elftal

Hoewel Fred Grim momenteel als interim-trainer voor de groep staat bij het eerste elftal, voorspelt Derksen dat de Spaanse invloeden zich snel zullen uitbreiden naar de hoofdmacht. Hij verwacht dat de huidige veranderingen bij de beloften slechts een voorbode zijn voor wat er volgend seizoen gaat gebeuren. “Dadelijk bij het eerste elftal, daar kun je de klok gelijk op zetten, gaat hetzelfde gebeuren. Dat wordt een Spaanse invasie, want daar heeft hij een netwerk en in Nederland niet”, zo denkt Derksen.

Cruijff lacht om geruchten over Spaanse invasie

Eerder de dag had Cruijff zich juist uitgesproken over de vermeende aanstaande Spaanse invasie. Tegenover de media gaf hij toe dat hij moest lachen over de geruchten. "Ik vind het trouwens grappig om over een Spaanse invasie te lezen. Ik snap wel hoe dat gaat, maar toch. Als je kijkt naar mijn cv, zie je dat ik veel vaker met Nederlandse trainers werkte dan met Spaanse. Dus als je hier iets over wil schrijven, moet je wel de feiten benoemen", zei de nieuwe td van Ajax.

Het paspoort van de nieuwe trainer is niet belangrijk, geeft hij aan. "Ik kijk puur naar wat iemand kan toevoegen aan wat we hier nog niet hebben. Ik moet meteen denken aan Francesco Farioli. In het begin werd daar veel over geklaagd. Nu is hij weg en mist iedereen hem. Dat vind ik grappig om mee te maken. Dat is ook voetbal."

Discussie over de Ajax-cultuur

Tafelgast Wierd Duk probeerde in de uitzending nog een ander perspectief te bieden door te wijzen op de historische banden tussen Amsterdam en Catalonië. “De Ajax-cultuur bevindt zich al een paar decennia in Spanje, rond Barcelona vooral, dus ik kan mezelf voorstellen dat als je daar trainers weghaalt dat je dan de Ajax-cultuur binnenhaalt”, zo merkte Duk op. Derksen was het daar echter niet mee eens en stelde dat er van die cultuur de laatste jaren al weinig meer over is. Hij vindt dat de directie de grip op de club volledig kwijt is.

Vergelijking met het tijdperk Mislintat

De analist trekt een directe parallel met 2023, toen Sven Mislintat ruim 110 miljoen euro uitgaf aan spelers die volgens Derksen niet voldeden aan het Ajax-niveau. Hij ziet nu hetzelfde patroon ontstaan, waarbij één persoon de volledige zeggenschap krijgt over het technische beleid. “Ik maak mezelf ernstig zorgen”, vult Derksen aan. Hij zet dan ook grote vraagtekens bij de rol van de raad van commissarissen en de directie in dit proces: “Ik vind dat de Ajax-directie hopeloos faalt!”