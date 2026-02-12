Danny Makkelie was woensdagavond de gebeten hond na NEC – FC Utrecht (1-3). In Nijmegen werd de gemiste kans op plek twee in de Eredivisie massaal in zijn schoenen geschoven. Onterecht. Wie eerlijk kijkt, ziet dat NEC vooral van zichzelf verloor.

De teleurstelling is volkomen begrijpelijk. De ploeg van Dick Schreuder leeft al weken op een roze wolk en kon Feyenoord definitief voorbij. Marcel Boekhoorn grapte al over NEC – Real Madrid in De Goffert in 2026/27. Tegen het dolende FC Utrecht, dat sinds 9 november geen Eredivisieduel meer had gewonnen, leek het script geschreven.

Maar niets bleek minder waar. Het aanvallende NEC liep in de val van Ron Jans, die met de snelheid van Yoann Cathline en nieuwkomer Angel Álarcon gokte op de counter. Na vijf minuten bleek die strijdwijze al succesvol, toen alles openlag in de defensie van NEC en Álarcon op prachtige wijze de score opende. Diezelfde Spaanse huurling van FC Porto was niet veel later dicht bij de 0-2, maar raakte de paal.

Makkelie spaart NEC juist

Na de 0-2 van Gjivai Zechiël was voor veel NEC-fans de maat vol. In de aanloop zou Artem Stepanov een overtreding hebben gemaakt op Philippe Sandler. Makkelie liet doorspelen. Terecht.

Wat veel supporters gemakshalve vergaten: een minuut eerder spaarde hij NEC nog, toen Sandler zich kinderlijk eenvoudig liet aftroeven door Stepanov en hem een vrije doortocht richting doel werd ontnomen.

'Danny, bedankt'

De sfeer in De Goffert werd er niet beter op na de 0-3 van Cathline. “Danny, bedankt”, klonk het herhaaldelijk uit de kelen van de thuissupporters. De enige terechte irritatie? Het tijdrekken van Vasilios Barkas. Maar laten we eerlijk zijn: welke doelman heeft haast bij 0-3, later 1-3? Zeker als je club al maanden wacht op een zege.

NEC ontsnapte na rust nog aan een grotere nederlaag, onder meer toen Álarcon opnieuw de paal raakte. Het oordeel op de tribunes stond echter al vast: Makkelie moest het ontgelden.

Dat is te makkelijk.

Wie naar boven wil kijken, moet ook in de spiegel durven kijken. NEC verloor woensdag niet van Danny Makkelie, maar van zichzelf. Gelukkig trok Schreuder na afloop wél die conclusie