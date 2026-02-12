Bayern München heeft de naam van (23) hoog op het verlanglijstje gezet om de nieuwe eerste doelman te worden. Volgens het Britse The Sun, dat zich baseert op berichtgeving van talkSPORT, geldt de sluitpost van Brighton & Hove Albion en het Nederlands elftal gezien als mogelijke opvolger van Manuel Neuer (39). De geruchten over een overstap naar de Duitse grootmacht nemen toe nu het contract van de huidige nummer één in München langzaam richting het einde loopt.

De situatie onder de lat bij Der Rekordmeister is momenteel een belangrijk agendapunt voor het bestuur. Hoewel de Duitse legende in februari 2025 nog met een jaar verlengde, is het nog onduidelijk of hij er nog een seizoen aan vastplakt. Bayern kijkt daarom alvast vooruit en ziet in Verbruggen een kandidaat voor de lange termijn. De Oranje-international wordt al langer begeerd door de club, wat mede te danken lijkt aan de aanwezigheid van trainer Vincent Kompany.

Kompany en Verbruggen oude bekenden

Artikel gaat verder onder video

De huidige trainer van Bayern München werkte in het verleden al succesvol samen met Verbruggen tijdens hun gezamenlijke periode bij het Belgische Anderlecht. Na zijn tijd in Brussel maakte de doelman voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap naar de Premier League.

Brighton verlangt forse transfersom

Mocht Bayern deze zomer daadwerkelijk willen doorpakken, dan zal de club diep in de buidel moeten tasten. Verbruggen ligt bij Brighton nog vast tot medio 2028 en de Engelsen zijn niet van plan om hun eerste keeper zomaar te laten gaan. Met Jonas Urbig beschikt Bayern ook nog over een andere doelman met potentie. Urbig liet tijdens de Champions League-wedstrijd tegen PSV zien dat hij een mooie toekomst voor zich heeft.