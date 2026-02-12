Live voetbal

'Bart Verbruggen hoog op verlanglijstje Bayern München'

Oranje-spelers Frenkie de Jong, Jan Paul van Hecke, Bart Verbruggen en Virgil van Dijk
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 februari 2026, 08:57

Bayern München heeft de naam van Bart Verbruggen (23) hoog op het verlanglijstje gezet om de nieuwe eerste doelman te worden. Volgens het Britse The Sun, dat zich baseert op berichtgeving van talkSPORT, geldt de sluitpost van Brighton & Hove Albion en het Nederlands elftal gezien als mogelijke opvolger van Manuel Neuer (39). De geruchten over een overstap naar de Duitse grootmacht nemen toe nu het contract van de huidige nummer één in München langzaam richting het einde loopt.

De situatie onder de lat bij Der Rekordmeister is momenteel een belangrijk agendapunt voor het bestuur. Hoewel de Duitse legende in februari 2025 nog met een jaar verlengde, is het nog onduidelijk of hij er nog een seizoen aan vastplakt. Bayern kijkt daarom alvast vooruit en ziet in Verbruggen een kandidaat voor de lange termijn. De Oranje-international wordt al langer begeerd door de club, wat mede te danken lijkt aan de aanwezigheid van trainer Vincent Kompany.

Kompany en Verbruggen oude bekenden

De huidige trainer van Bayern München werkte in het verleden al succesvol samen met Verbruggen tijdens hun gezamenlijke periode bij het Belgische Anderlecht. Na zijn tijd in Brussel maakte de doelman voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap naar de Premier League. 

Brighton verlangt forse transfersom

Mocht Bayern deze zomer daadwerkelijk willen doorpakken, dan zal de club diep in de buidel moeten tasten. Verbruggen ligt bij Brighton nog vast tot medio 2028 en de Engelsen zijn niet van plan om hun eerste keeper zomaar te laten gaan. Met Jonas Urbig beschikt Bayern ook nog over een andere doelman met potentie. Urbig liet tijdens de Champions League-wedstrijd tegen PSV zien dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. 

Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
26
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
21
60
54
2
Dortmund
21
23
48
3
Hoffenheim
21
16
42
4
Leipzig
21
12
39
5
Stuttgart
21
10
39

