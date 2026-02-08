Arne Slot is enorm teleurgesteld in de arbitrage na de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City (1-2). De verliezende coach vindt dat zijn elftal door scheidsrechter Craig Pawson is benadeeld.

De frustratie bij Slot zit vooral in het feit dat Pawson besloot om Manchester City-speler Marc Guéhi géén rode kaart te geven, nadat hij een overtreding op Mohamed Salah maakte. “Als er een beslissing is waar we over moeten spreken, is het die met Salah”, aldus Slot.

“Iedereen die de laatste zeven jaar in dit stadion is geweest, weet dat Salah op weg was naar een treffer. Voor de zoveelste keer valt een besluit van de scheidsrechter niet in ons voordeel uit. De scheidsrechter moet zijn werk doen”, oordeelt de coach.

Slot baalt des te meer omdat Liverpool een verdienstelijke wedstrijd speelde tegen de titelkandidaat. “We zetten hoog druk en speelden echt goed voetbal. Je kunt deze wedstrijd niet vergelijken met die van drie maanden geleden (3-0 verlies). We zijn zoveel beter geworden. Maar de resultaten moeten ook beter. Te vaak hebben we dit seizoen niet gekregen wat we verdienden.”