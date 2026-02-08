Live voetbal

Arne Slot is woedend op scheidsrechter: 'Hij moet zijn werk doen'

Arne Slot Liverpool Leeds United
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 februari 2026, 21:39

Arne Slot is enorm teleurgesteld in de arbitrage na de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City (1-2). De verliezende coach vindt dat zijn elftal door scheidsrechter Craig Pawson is benadeeld.

De frustratie bij Slot zit vooral in het feit dat Pawson besloot om Manchester City-speler Marc Guéhi géén rode kaart te geven, nadat hij een overtreding op Mohamed Salah maakte. “Als er een beslissing is waar we over moeten spreken, is het die met Salah”, aldus Slot.

Artikel gaat verder onder video

“Iedereen die de laatste zeven jaar in dit stadion is geweest, weet dat Salah op weg was naar een treffer. Voor de zoveelste keer valt een besluit van de scheidsrechter niet in ons voordeel uit. De scheidsrechter moet zijn werk doen”, oordeelt de coach.

Slot baalt des te meer omdat Liverpool een verdienstelijke wedstrijd speelde tegen de titelkandidaat. “We zetten hoog druk en speelden echt goed voetbal. Je kunt deze wedstrijd niet vergelijken met die van drie maanden geleden (3-0 verlies). We zijn zoveel beter geworden. Maar de resultaten moeten ook beter. Te vaak hebben we dit seizoen niet gekregen wat we verdienden.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Verweij: ‘Jordi Cruijff gooit mogelijk lijntje uit naar Arne Slot’

  • vr 6 februari, 15:47
  • 6 feb. 15:47
  • 5
Foto van Manchester City-trainer Pep Guardiola

'Guardiola bezig aan laatste maanden bij Man City, dat shortlist met drie potentiële opvolgers klaar heeft liggen'

  • wo 4 februari, 14:54
  • 4 feb. 14:54
  • 4
Denzel Dumfries

Liverpool-telefoontje voor Dumfries zet kwaad bloed bij Inter: 'Alle perken te buiten'

  • ma 2 februari, 07:25
  • 2 feb. 07:25
  • 1
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
576 Reacties
1.231 Dagen lid
1.580 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

tis nu wel duidelijk dat liverpool geen champion league meer gaat spelen en waarschijnlijk moet slot dan toch echt gaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
576 Reacties
1.231 Dagen lid
1.580 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

tis nu wel duidelijk dat liverpool geen champion league meer gaat spelen en waarschijnlijk moet slot dan toch echt gaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Man City - Liverpool

Manchester City
3 - 0
Liverpool
Gespeeld op 9 nov. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel