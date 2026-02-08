Kinderachtig, puberaal en lachwekkend. Dat was het gedrag van Ajax-spits na zijn invalbeurt tegen AZ (1-1) zondagmiddag. Voor de tweede keer dit seizoen weigerde hij zijn tegenstander de hand te schudden. Een hand. Meer niet.

Dat Goes geen doorsnee voetballer is, is duidelijk. Hij heeft eigenaardige trekjes en soms zeer irritante gewoontes op het veld. Dat kan frustreren bij tegenstanders. Ook bij Weghorst, die de verdediger eerder dit seizoen uit frustratie een forse elleboog gaf. Hij had geluk dat arbiter Jeroen Manschot een enorme blunder beging door hem niet met rood van het veld te sturen.

Na die wedstrijd in november 2025 wilde Goes alsnog de hand schudden. Weghorst draaide zich om en liep weg, terwijl excuses op zijn plaats waren geweest.

Zondagmiddag in Alkmaar herhaalde het tafereel zich. Weghorst viel pas in de 88ste minuut in, waardoor de twee nauwelijks contact hadden. Er was niets gebeurd tussen hen, maar Goes waagde na het laatste fluitsignaal opnieuw een poging. Hij schudde zijn tegenstanders de hand en wenste ze succes in het resterende deel van het seizoen. Behalve Weghorst. Die negeerde vakkundig de hand van Goes en liep door.

Het is gedrag dat Weghorst misschien nog eens kon vertonen bij zijn oude amateurclub NEO uit Borne, of op de middelbare school. Maar nu niet meer, op zijn 33ste in de Eredivisie. Wat probeert hij hier te laten zien? Slaat hij Goes vanaf nu ook over bij het traditionele handen schudden voor de aftrap? Wat als beiden ooit tegelijkertijd bij Oranje op het veld staan en en in dezelfde kleedkamer zitten? Gaat hij dan op veilige afstand blijven en net doen alsof zijn collega niet bestaat?

Goes heeft de dappere stap gezet om vanwege zijn vervelende trekjes, zoals het knijpen van tegenstanders, naar een psycholoog te gaan. Misschien is het voor Weghorst ook eens tijd om iemand te zoeken die hem kan helpen om in de toekomst wél de hand met de verdediger van AZ te kunnen schudden. Beste vrienden hoef je niet met hem te worden, Wout. Maar een normale reactie in plaats van dit gedrag is het minste dat verwacht kan worden.