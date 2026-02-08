Live voetbal

Wout Weghorst moet zich schamen voor zijn puberale gedrag richting Wouter Goes

Wout Weghorst Wouter Goes
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 februari 2026, 22:58   Bijgewerkt: 23:09

Kinderachtig, puberaal en lachwekkend. Dat was het gedrag van Ajax-spits Wout Weghorst na zijn invalbeurt tegen AZ (1-1) zondagmiddag. Voor de tweede keer dit seizoen weigerde hij zijn tegenstander Wouter Goes de hand te schudden. Een hand. Meer niet.

Dat Goes geen doorsnee voetballer is, is duidelijk. Hij heeft eigenaardige trekjes en soms zeer irritante gewoontes op het veld. Dat kan frustreren bij tegenstanders. Ook bij Weghorst, die de verdediger eerder dit seizoen uit frustratie een forse elleboog gaf. Hij had geluk dat arbiter Jeroen Manschot een enorme blunder beging door hem niet met rood van het veld te sturen.

Artikel gaat verder onder video

Na die wedstrijd in november 2025 wilde Goes alsnog de hand schudden. Weghorst draaide zich om en liep weg, terwijl excuses op zijn plaats waren geweest.

Zondagmiddag in Alkmaar herhaalde het tafereel zich. Weghorst viel pas in de 88ste minuut in, waardoor de twee nauwelijks contact hadden. Er was niets gebeurd tussen hen, maar Goes waagde na het laatste fluitsignaal opnieuw een poging. Hij schudde zijn tegenstanders de hand en wenste ze succes in het resterende deel van het seizoen. Behalve Weghorst. Die negeerde vakkundig de hand van Goes en liep door.

Het is gedrag dat Weghorst misschien nog eens kon vertonen bij zijn oude amateurclub NEO uit Borne, of op de middelbare school. Maar nu niet meer, op zijn 33ste in de Eredivisie. Wat probeert hij hier te laten zien? Slaat hij Goes vanaf nu ook over bij het traditionele handen schudden voor de aftrap? Wat als beiden ooit tegelijkertijd bij Oranje op het veld staan en en in dezelfde kleedkamer zitten? Gaat hij dan op veilige afstand blijven en net doen alsof zijn collega niet bestaat?

Goes heeft de dappere stap gezet om vanwege zijn vervelende trekjes, zoals het knijpen van tegenstanders, naar een psycholoog te gaan. Misschien is het voor Weghorst ook eens tijd om iemand te zoeken die hem kan helpen om in de toekomst wél de hand met de verdediger van AZ te kunnen schudden. Beste vrienden hoef je niet met hem te worden, Wout. Maar een normale reactie in plaats van dit gedrag is het minste dat verwacht kan worden.

➡️ Meer nieuws over AZ - Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

  • Gisteren, 23:10
  • Gisteren, 23:10
  • 12
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • ma 2 februari, 19:14
  • 2 feb. 19:14
  • 13
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

  • vr 6 februari, 07:56
  • 6 feb. 07:56
  • 9
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Ajax

AZ
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
21
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
21
21
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel