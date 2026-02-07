Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen AZ

Ajax reist zondag af naar Alkmaar met één duidelijke missie: sportieve revanche nemen na de pijnlijke 6-0 nederlaag tegen AZ in de KNVB Beker. In de Eredivisie ligt de focus echter vooral op de ranglijst. De ploeg van Fred Grim kan zich geen nieuwe misstap veroorloven in de strijd om plek twee en dus is de vermoedelijke opstelling in het AFAS Stadion allesbehalve vrijblijvend. Het duel begint zondag om 14.30 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen AZ

De titel is volledig uit zicht. PSV sloeg afgelopen weekend een nieuw gat door Feyenoord te verslaan en staat inmiddels achttien punten los van Ajax. De Amsterdammers richten zich volledig op de tweede plek, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League. In die race zijn ook Feyenoord en NEC nog volop in beeld. Constanter presteren is daarbij cruciaal: tegen Go Ahead Eagles en Excelsior Rotterdam gaf Ajax tweemaal een 2-0 voorsprong uit handen.

Ook AZ is wisselvallig. De Alkmaarders leken na de bekerafstraffing van Ajax in de lift te zitten, maar gingen kort daarna onderuit bij PEC Zwolle (3-1). Dat duel betekende het einde voor trainer Maarten Martens. Afgelopen dinsdag herpakte AZ zich door FC Twente na verlenging uit te schakelen in de beker. In de competitie staan de Noord-Hollanders zesde, met zes punten minder dan Ajax.

Grim moet het opnieuw doen zonder een echte ‘nummer zes’, maar kreeg deze winter wel extra opties in de breedte. Oleksandr Zinchenko is speelgerechtigd, maar omdat hij nog niet met de groep trainde, lijkt een basisplaats te vroeg. Hij begint vermoedelijk op de bank. Onder de lat krijgt Vitezslav Jaros de voorkeur, ondanks de komst van Maarten Paes. Achterin kiest Grim waarschijnlijk voor Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en opnieuw Jorthy Mokio als linksback.

Op het middenveld blijft Youri Regeer de controleur, met Sean Steur aan zijn zijde. Davy Klaassen schuift door als meest aanvallende middenvelder.

Voorin lijkt Grim vast te houden aan de lijn van vorige week. Rayane Bounida start waarschijnlijk opnieuw rechtsbuiten. Mika Godts begint aan de linkerkant, na zijn dubbelslag tegen Excelsior. De Belg staat inmiddels op tien goals en zeven assists en wordt nadrukkelijk gevolgd door Europese topclubs. In de spits krijgt Kasper Dolberg opnieuw het vertrouwen, al maakt Wout Weghorst steeds meer minuten na zijn terugkeer.

Maher Carrizo is nog niet speelgerechtigd en zal eerst aansluiten bij Jong Ajax, terwijl Oscar Gloukh na ziekte vermoedelijk genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, De Wit; Boogaard, Sin, Koopmeiners; Jensen, Parrott, Daal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Mokio; Regeer, Klaassen, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.