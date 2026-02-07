Live voetbal

Irakli Yegoian verschijnt met papakha: 'Helaas dacht Gözübüyük niet mee'

Excelsior-speler Irakli Yegoian
Foto: © Imago
7 februari 2026, 08:51

Irakli Yegoian had vrijdagavond wat te vieren: mede door een fraaie omhaal van de aanvallende middenvelder won Excelsior met 0-2 van NAC Breda. Na afloop verschijn Yegoian met een zogenaamde papakha voor de camera van ESPN.

Yegoian verscheen met een traditionele hoge bontmuts uit de Kaukasus in zijn handen. Gedurende het interview zette hij 'm op. Eigenlijk wilde Yegoian dat al doen na zijn doelpunt, maar hij werd teruggefloten door Serdar Gözübüyük.

“Ik heb veel interviews gedaan, maar zelden iemand met... Wat heb je eigenlijk in je handen Irakli?”, vroeg de interviewer van ESPN zich af, waarop Yegoian zei: “Dit is een papakha, afkomstig uit Georgië. In mijn cultuur staat het voor vechtersmentaliteit.”

“Ik had het plan om hem op te doen na mijn goal. Helaas dacht de scheidsrechter niet echt mee, dus uiteindelijk kon het niet", gaf hij aan. En dus zette Yegoian de muts op toen hij beelden van zijn eigen doelpunt bekeek. “Gyan (de Regt, red.) legt hem neer en dan moet je voor de omhaal gaan.”

“Ik heb het eerder gedaan met Vitesse bij De Graafschap. Dat was denk ik de mooiste goal uit mijn carrière. Die was mooier, maar deze was ook heel mooi."

NAC - Excelsior

NAC Breda
0 - 2
Excelsior
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Irakli Yegoian

Irakli Yegoian
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 21 jaar (19 mrt. 2004)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
19
4
2025/2026
Vitesse
0
0
2024/2025
Vitesse
36
8
2023/2024
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Groningen
21
2
31
9
PEC
21
-13
26
10
Excelsior
22
-13
26
11
Heerenveen
20
1
25
12
Fortuna
21
-5
25

