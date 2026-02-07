Feyenoord staat zondag voor een belangrijke krachtmeting met FC Utrecht en lijkt dat duel aan te vangen zonder grote verrassingen in de basis. Alles wijst erop dat Robin van Persie vasthoudt aan zijn elftal, simpelweg omdat er vanuit de ziekenboeg nog geen nieuwe signalen zijn. De wedstrijd begint zondag om 12.15 uur in Stadion Galgenwaard.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen FC Utrecht

In aanloop naar het uitduel met FC Utrecht hield Van Persie de kaarten tegen de borst over de exacte stand van zaken binnen zijn selectie. Wel liet hij doorschemeren dat er weinig veranderd is ten opzichte van de vorige wedstrijd. “Maar we hebben morgen nog een training”, klonk het vrijdagmiddag. Dat wijst erop dat de Rotterdammers ook dit weekend nog niet kunnen beschikken over Tsuyoshi Watanabe en Sem Steijn, die tegen PSV al ontbraken.

Doordat Feyenoord geen midweekse verplichtingen heeft, zijn de basisspelers fysiek fris en lijkt Van Persie weinig reden te hebben om te sleutelen. In de achterhoede wordt Mats Deijl als rechtsback verwacht, terwijl Jordan Bos de linkerflank voor zijn rekening neemt. Jeremiah St. Juste kan weer minuten maken en zal naar verwachting voorzichtig worden gebracht. Mocht hij nog niet starten, dan geldt Thijs Kraaijeveld als logisch alternatief naast Anel Ahmedhodzic.

Op het middenveld zijn de opties beperkt. Jakub Moder kan vermoedelijk maximaal een helft spelen, waardoor Oussama Targhalline, Luciano Valente en In-Beom Hwang de meest logische keuzes blijven om aan de aftrap te verschijnen.

Voorin is de spoeling dun. Gonçalo Borges is geschorst en Aymen Sliti is de enige flankspeler die nog kan invallen. Daardoor lijkt Van Persie te starten met Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Leo Sauer.

Rondom de blessures blijft het opvallend stil. Waar Feyenoord bij de kwetsuur van Shaqueel van Persie snel communiceerde, is er nog altijd geen duidelijkheid over de status van Gijs Smal. Hij zou na de winterstop snel terugkeren, maar is inmiddels al een maand uit beeld. Ook over de blessure van Gaoussou Diarra heeft de club tot op heden niets naar buiten gebracht.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, St. Juste, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Hwang; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.