Feyenoord met nooit eerder vertoonde opstelling tegen Real Betis

Feyenoord móét donderdagavond resultaat halen bij Real Betis om uitzicht te houden op de tussenronde van de Europa League. In Sevilla staat Robin van Persie echter voor een flinke uitdaging: door een waslijst aan afwezigen lijkt de trainer noodgedwongen een beroep te moeten doen op jonge krachten. De vermoedelijke opstelling vind je in dit atikel.

De Rotterdammers reizen met een sterk uitgedunde selectie af naar Spanje. In de ziekenboeg zitten Sem Steijn, Tsuyoshi Watanabe, Anel Ahmedhodžić, Ayase Ueda, Gijs Smal, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Givairo Read, Gaoussou Diarra en Shiloh ’t Zand. Daarnaast zijn winteraanwinsten Mats Deijl en Jeremiah St. Juste niet speelgerechtigd voor de Europa League.

Tijdens het persmoment wilde Van Persie weinig prijsgeven over zijn beoogde opstelling. Wel werd duidelijk dat Jakub Moder nog niet start, maar wel bij de selectie zit en daarmee zijn rentree maakt. De Poolse international is voor het eerst dit seizoen inzetbaar.

De trainer gaf aan meerdere scenario’s te hebben doorgenomen, al wil hij vooral vooruitkijken. “Maar we zijn winnaars en willen winnen morgen”, zei Van Persie. “Ik heb een korte blik geworpen op de scenario’s en halverwege dacht ik: laat maar. We moeten winnen en kijken daarna wel of het gelukt is”

Grote vraag achterin

De defensie vormt de grootste hersenkraker. Door het ontbreken van vrijwel alle centrale verdedigers rijst de vraag of Van Persie het aandurft met jeugdspelers Thijs Kraaijeveld en Jan Plug, of dat Oussama Targhalline een linie wordt teruggetrokken. Welke keuze het ook wordt, vast staat dat Feyenoord aantreedt in een samenstelling die in deze vorm nog niet eerder samen speelde.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Kraaijeveld, Plug, Bos; Targhalline, Hwang, Valente; Hadj Moussa, Van Persie, Sauer.