Dubbelslag Xavi Simons niet genoeg voor complete ommekeer tegen Atlético Madrid

18 maart 2026, 22:55
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert is Brand Owner van FCUpdate en al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Tottenham Hotspur heeft in eigen huis een dappere poging gedaan om een schier onmogelijke opdracht tot een goed einde te brengen. Na de eerdere 5-2 nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid wonnen de Londenaren de return met 3-2, mede door een dubbelslag van Xavi Simons. Uiteindelijk gaat Atlético naar de kwartfinale van de Champions League, waarin Barcelona de tegenstander is.

Spurs starten fel

Met een achterstand van drie doelpunten wist Tottenham dat alleen een bliksemstart volstond. De ploeg van interim-coach Igor Tudor begon dan ook agressief, met hoge druk en veel intentie via de linkerflank, waar Mathys Tel al vroeg voor dreiging zorgde.

Atlético liet zich echter niet eenvoudig verrassen. Antoine Griezmann strooide met subtiele passes en Julian Alvarez testte doelman Guglielmo Vicario al vroeg. Toch was het Tottenham dat halverwege de eerste helft de ban brak.

Na een vloeiende aanval slingerde Tel een loepzuivere voorzet het strafschopgebied in, waar Randal Kolo Muani zich knap losmaakte en de bal overtuigend binnenkopte: 1-0. Het stadion ontplofte en plots leefde de hoop weer.

Tottenham bleef aandringen. Archie Gray dicteerde het tempo op het middenveld en via combinaties met Xavi Simons en Tel werd Atlético meerdere keren aan het wankelen gebracht. Vlak voor rust moest doelman Juan Musso nog een aantal keer reddend optreden om de schade beperkt te houden. Aan de andere kant voorkwam Vicario met een katachtige reflex de gelijkmaker na een schot van Giuliano Simeone.

Atlético slaat direct toe na rust

De tweede helft begon desastreus voor Tottenham. Xavi Simons ging naar de grond en dacht een overtreding te krijgen, maar scheidsrechter liet doorspelen. Atlético schakelde razendsnel om: Ademola Lookman vond Alvarez, die zich vrij draaide en genadeloos uithaalde: 1-1.

De klap was voelbaar, maar Tottenham toonde veerkracht. Gray veroverde de bal op het middenveld en bediende Simons, die met een heerlijke krul de 2-1 binnenschoot. Opnieuw gloorde er hoop in Noord-Londen.

Toch bleef Atlético levensgevaarlijk in de omschakeling. Alexander Sørloth kreeg een enorme kans, maar Vicario hield Tottenham overeind. De spanning nam toe, met stevige duels en meerdere gele kaarten tot gevolg.

Háncko komt tot scoren

Met nog een kwartier op de klok sloeg Atlético definitief toe. Uit een corner van Alvarez dook Dávid Hancko op bij de eerste paal, waar hij de bal binnenkopte: 2-2. Daarmee leek ook het laatste restje hoop bij Tottenham verdwenen.

Toch verdiende Simons in de laatste minuut nog een strafschop, toen hij werd getackeld door José María Giménez. De Nederlander benutte die met een uitstekend schot in de linkerhoek: via de binnenkant van de paal ging de bal binnen. Simons pikte het leer snel op, maar in de vijf minuten durende blessuretijd kwam Tottenham niet dichterbij.

Spurs - Atlético

Tottenham Hotspur
3 - 2
Atlético Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
24
1
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

