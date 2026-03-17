Hessel Steegstra is dinsdagavond viraal gegaan op social media. De assistent van Danny Makkelie rolde het veld in na een botsing met een van de wisselspelers tijdens het duel tussen Arsenal en Bayer Leverkusen in de Champions League.

De return van de achtste finale van de Champions League tussen Arsenal en Bayer Leverkusen staat dinsdagavond onder leiding van een Nederlands arbitraal team. Makkelie is eindverantwoordelijk op het veld en wordt langs de lijn bijgestaan door Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout is de vierde man, terwijl Pol van Boekel en Dennis Higler achter het VAR-scherm zitten.

Vlak na de openingsgoal van Eberechi Eze aan het einde van de eerste helft zorgde Steegstra voor een opmerkelijk moment. De assistent-scheidsrechter wilde meerennen met een tegenstoot van de thuisploeg, maar liep daarbij tegen een wisselspeler van Leverkusen aan. Daardoor rolde hij het veld in, wat voor verwarring zorgde bij kijkers.

“Wat doet de grensrechter?”, vraagt een gebruiker op X zich af. Een ander stelt dat het een schwalbe is van Steegstra. “Gele kaart, pak zijn vlag af”, voegt de kijker eraan toe. “De grensrechter die omver wordt gekegeld, ik ga stuk”, aldus een derde.