Hessel Steegstra gaat viraal na botsing met wisselspeler

17 maart 2026, 22:32
Hessel Steegstra gaat viraal na botsing met wisselspeler
0 reacties
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Hessel Steegstra is dinsdagavond viraal gegaan op social media. De assistent van Danny Makkelie rolde het veld in na een botsing met een van de wisselspelers tijdens het duel tussen Arsenal en Bayer Leverkusen in de Champions League.

De return van de achtste finale van de Champions League tussen Arsenal en Bayer Leverkusen staat dinsdagavond onder leiding van een Nederlands arbitraal team. Makkelie is eindverantwoordelijk op het veld en wordt langs de lijn bijgestaan door Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout is de vierde man, terwijl Pol van Boekel en Dennis Higler achter het VAR-scherm zitten.

Vlak na de openingsgoal van Eberechi Eze aan het einde van de eerste helft zorgde Steegstra voor een opmerkelijk moment. De assistent-scheidsrechter wilde meerennen met een tegenstoot van de thuisploeg, maar liep daarbij tegen een wisselspeler van Leverkusen aan. Daardoor rolde hij het veld in, wat voor verwarring zorgde bij kijkers.

“Wat doet de grensrechter?”, vraagt een gebruiker op X zich af. Een ander stelt dat het een schwalbe is van Steegstra. “Gele kaart, pak zijn vlag af”, voegt de kijker eraan toe. “De grensrechter die omver wordt gekegeld, ik ga stuk”, aldus een derde.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Arsenal-verdediger Jurrien Timber

Arsenal biedt Jurriën Timber nieuw contract aan

  • vr 13 maart, 19:56
  • vr 13 maart, 19:56
  • 1
Bayer Leverkusen tegen Arsenal

Kijkers woest op Rob Dieperink, die cruciale rol speelt bij Leverkusen - Arsenal (1-1)

  • wo 11 maart, 20:39
  • 11 mrt. 20:39
  • 1
Micky van de Ven

Van de Ven compleet ontgoocheld: 'Echt verschrikkelijk, ik ben er helemaal klaar mee'

  • wo 11 maart, 09:06
  • 11 mrt. 09:06
  • 1
Arsenal - Leverkusen

Arsenal
21:00
Bayer Leverkusen
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

