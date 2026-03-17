Live voetbal 4

Sporting voltooit fantastische comeback en eindigt sprookje Bodø/Glimt in verlenging

17 maart 2026, 21:28
Sporting
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Redactie stagiair bij FCUpdate

Sporting heeft vanavond in Lissabon een onvergetelijke prestatie geleverd tegen Bodø/Glimt. Na een 3-0 nederlaag in Noorwegen leek de Portugese club kansloos in de return, maar met een enorme dosis veerkracht draaide Sporting de wedstrijd volledig om.

Sporting begon de wedstrijd vanaf de eerste minuut agressief. Al in de derde minuut kregen de Portugezen hun eerste grote kans toen Trincão vrij kon inkoppen, maar de bal ging net over.

Artikel gaat verder onder video

Na een periode van dominantie werd de eerste treffer verdiend gescoord door verdediger Gonçalo Inácio. Uit een corner kopte hij in de 34e minuut de bal achter doelman Haikin: 1-0. Sporting bleef drukken en creëerde kans na kans, maar het regende aanvallen die net werden gekeerd door de Noorse verdediging of de doelman.

In de tweede helft bleef Sporting de bovenliggende partij. Pedro Gonçalves scoorde in de 61e minuut het tweede doelpunt, nadat Luis Suárez hem perfect had weggestuurd. De druk op Bodø nam toe en in de 78e minuut zorgde Suárez zelf voor de 3-0 vanaf de penaltystip na ingrijpen van de VAR. Plotseling stond het duel over twee wedstrijden gelijk en moest er verlengd worden.

De verlenging begon stormachtig voor Sporting. Maximiliano Araújo opende direct de score in de eerste minuut van de verlenging na een slimme combinatie met Trincão.

Met de overwinning in zicht bracht invaller Rafael Nel het slotakkoord, in de 120e minuut ramde hij de bal hard en hoog binnen, waardoor de eindstand op 5-0 kwam. Sporting voltooide zo een historische comeback.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • wo 11 maart, 20:39
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sporting - Bodø/Glimt

Sporting Lissabon
18:45
FK Bodø/Glimt
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws