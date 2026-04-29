Arteta haalt uit naar Makkelie: 'Volledig onacceptabel op dit niveau'

Mikel Arteta snapt niets van het besluit van scheidsrechter Danny Makkelie om een strafschop voor Arsenal in te trekken in het duel met Atlético Madrid. In de slotfase wees Makkelie naar de stip na licht contact tussen Dávid Hancko en Eberechi Eze, maar na het bekijken van de beelden veranderde hij van gedachten.

Makkelie kende eerder in de wedstrijd al een penalty toe aan beide ploegen, die allebei benut werden. Met de late penalty had Arsenal de eerste halvefinalewedstrijd in de Champions League naar zich kunnen toetrekken. Makkelie overlegde lang met zijn assistenten, ging naar de kant en besloot de penalty toch in te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Arteta vindt het een onacceptabel besluit. “Na mijn gesprek met de jongens en het terugzien van het penaltymoment ben ik extreem teleurgesteld en geïrriteerd. Het was tegen de regels, ik begrijp er niets van en het verandert het verloop van de tweestrijd. Dus ja: ik ben ontzettend boos", haalt hij uit.

Desgevraagd laat de trainer weten niet met Makkelie te hebben gesproken. “Nee, maar de hele situatie spreekt voor zich. Er is duidelijk contact. Als je zo’n beslissing neemt, kun je die niet meer terugdraaien. En als je het dertien keer moet terugkijken… op dit niveau is dat gewoon volledig onacceptabel.”

Met de penalty voor Atlético, na een handsbal van Ben White, kan hij leven. “Ze zijn daarin consistent geweest. Als je voor zoiets een penalty geeft, moet je dat accepteren. Daar heb ik niets over te zeggen. Maar de beslissing die alles verandert, is de penalty bij Ebs (Eze, red.). Dat mag op dit niveau gewoon niet gebeuren.”

Gyökeres: 'Weet niet waarom penalty werd ingetrokken'

Viktor Gyökeres, de maker van het enige doelpunt van Arsenal, is iets minder stellig. “Ik heb hun penalty niet gezien, dus daar kan ik weinig over zeggen, maar zo is voetbal. Ik weet niet waarom ze die van Eze hebben ingetrokken, het leek alsof er contact was, maar het is hun beslissing.”

Danny Makkelie komt terug op zijn beslissing: GEEN STRAFSCHOP ❌



— Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2026