Nieuwe linksback én Daley Blind hard op weg naar Ajax

(36) is dicht bij een terugkeer naar Ajax, zo meldt Mike Verweij in Kick-off. De volger van de Amsterdammers vertelt dat de overgang ‘goed lijkt te komen’ en heeft zelfs nog meer transfernieuws. Fouad Zahouani (20) is rond met Ajax.

Volgens Mike Verweij heeft het een reden dat het momenteel rustig is rondom de transferontwikkelingen bij Ajax. “Ze zijn heel erg bezig met een aantal grote vissen, al worden de kleine vissen later ook wel binnengehengeld. Het gerucht dat Daley Blind met Míchel meekomt wordt steeds heviger en lijkt goed te komen”, begint de volger van de Amsterdamse club.

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De nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen lijkt ook nog een andere speler te gaan presenteren: “Een Marokkaans jeugdinternational, Fouad Zahouani. Die is wereldkampioen geworden met Marokko Onder 20 en speelt als linksback. Die gaat ook komen, maar is in eerste instantie voor Jong Ajax”, onthult Verweij. Zahouani moet overkomen van Union Touarga en kost volgens FootballTransfersNL zo’n 600.000 euro.

“Er wordt wel gewerkt. Cruijff maakt dagen van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds. Er is nog niet heel veel concreet, maar Ajax heeft wel haast, want die gaan op 22 juni weer trainen”, aldus de Ajax-watcher van De Telegraaf.