Nieuwe linksback én Daley Blind hard op weg naar Ajax

Daley Blind (36) is dicht bij een terugkeer naar Ajax, zo meldt Mike Verweij in Kick-off. De volger van de Amsterdammers vertelt dat de overgang ‘goed lijkt te komen’ en heeft zelfs nog meer transfernieuws. Fouad Zahouani (20) is rond met Ajax.
Volgens Mike Verweij heeft het een reden dat het momenteel rustig is rondom de transferontwikkelingen bij Ajax. “Ze zijn heel erg bezig met een aantal grote vissen, al worden de kleine vissen later ook wel binnengehengeld. Het gerucht dat Daley Blind met Míchel meekomt wordt steeds heviger en lijkt goed te komen”, begint de volger van de Amsterdamse club.
De nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen lijkt ook nog een andere speler te gaan presenteren: “Een Marokkaans jeugdinternational, Fouad Zahouani. Die is wereldkampioen geworden met Marokko Onder 20 en speelt als linksback. Die gaat ook komen, maar is in eerste instantie voor Jong Ajax”, onthult Verweij. Zahouani moet overkomen van Union Touarga en kost volgens FootballTransfersNL zo’n 600.000 euro.
“Er wordt wel gewerkt. Cruijff maakt dagen van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds. Er is nog niet heel veel concreet, maar Ajax heeft wel haast, want die gaan op 22 juni weer trainen”, aldus de Ajax-watcher van De Telegraaf.
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Volgens mij ligt de concurrentie niet wakker van een 36 jarige verdediger. Ben benieuwd naar de andere grote vissen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Volgens mij ligt de concurrentie niet wakker van een 36 jarige verdediger. Ben benieuwd naar de andere grote vissen