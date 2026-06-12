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Alex Kroes vindt klus in de Champions League na vertrek bij Ajax

12 juni 2026, 18:30
Alex Kroes vindt klus in de Champions League na vertrek bij Ajax
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een nieuwe klus is aanstaande voor Alex Kroes. De voormalig technisch directeur van Ajax is in vergevorderde onderhandelingen om mede-eigenaar te worden van het Oostenrijkse LASK Linz.

Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond. Kroes is volgens het medium in gesprek met LASK over de aankoop van een minderheidsbelang. Als beide partijen tot een akkoord komen, treedt Kroes toe tot het bestuur van de club.

De voormalige technische baas van Ajax zal zich in dat geval overigens niet met het operationele beleid gaan bemoeien. Volgens het Algemeen Dagblad zal Kroes zich achter de schermen met name richten op het verbeteren van de structuur en cultuur van de club. Ook is de verwachting dat hij als dealmaker een rol gaat spelen in het aan- en verkoopbeleid van de Oostenrijkers.

Champions League

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LASK kende het afgelopen seizoen een uitstekend jaar. De club bleef concurrenten als Red Bull Salzburg en Sturm Graz voor en kroonde zich tot landskampioen. Daardoor mag LASK zich komend seizoen opmaken voor Champions League-voetbal.

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