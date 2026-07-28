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'Ajax neemt dit miljoenensalaris van Arokodare volledig over van Wolves'

28 juli 2026, 06:55
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax heeft een akkoord bereikt over de komst van Tolu Arokodare, zo meldde Fabrizio Romano maandag. De Amsterdammers nemen de 25-jarige spits voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en hebben daarbij naar verluidt afgesproken dat zij zijn riante salaris volledig voor hun rekening nemen.

Ajax huurt de centrumspits in eerste instantie voor één voetbaljaargang en betaalt volgens journalist Ben Jacobs daarvoor een huursom van 1,17 miljoen euro aan de Engelse degradant.

Mocht de samenwerking in de Johan Cruijff ArenA bevallen, dan heeft de club van technisch directeur Jordi Cruijff een niet-verplichte optie tot koop in handen. De clausule ligt tussen de achttien en 22 miljoen euro. Arokodare heeft bij zijn huidige werkgever nog een doorlopend contract tot medio 2029.

Amsterdammers nemen miljoenencontract volledig over

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Om de overgang mogelijk te maken, heeft Ajax ermee ingestemd om de volledige loonkosten van de ex-speler van KRC Genk over te nemen. Bij Wolverhampton Wanderers streek hij volgens cijfers van Capology een vast bruto jaarsalaris op van 3,9 miljoen pond, exclusief bonussen. Omgerekend neemt de Amsterdamse club hiermee een jaarsalaris van 4,56 miljoen euro op zich. Met deze inkomsten behoorde de spits tot de absolute grootverdieners in de Championship.

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21
2023/2024
Genk
40
12

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Eredivisie
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