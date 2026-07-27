Ajax heeft op huurbasis afscheid genomen van . De overbodige spits zette eerst zijn handtekening onder een contract tot medio 2028, waarna hij met koopoptie naar FC Andorra, de club van Gerard Piqué, vertrok.

Rijkhoff doorliep zijn jeugdopleiding tussen 2012 en 2021 bij Ajax, toen hij in januari de overstap maakte naar Borussia Dortmund. De Amsterdammers zagen echter toekomst in de spits en besloten hem begin 2024 voor zo’n 1,4 miljoen euro weer terug te kopen. De jonge spits speelde zijn wedstrijden vooral bij Jong Ajax, maar kwam ook elf keer uit in de hoofdmacht. In die wedstrijden was hij niet bij doelpunten betrokken.

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Vorig jaar koos Ajax ervoor om Rijkhoff ervaring op te laten doen bij Almere City, waarmee hij de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie bereikte. De komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur van Ajax veranderde de situatie van de jonge spits echter, aangezien de beleidsbepaler geen toekomst voor hem zien bij Ajax.

Deze zomer had Rijkhoff nog een contract voor een seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft echter besloten dit te verlengen tot medio 2028, alvorens hem te verhuren. De Amsterdammers hebben daarbij de optie voor nog een jaar. Maandag werd bekend dat Rijkhoff komend seizoen zal gaan spelen bij FC Andorra op het tweede Spaanse niveau. Die club is sinds eind 2018 in handen van voormalig Barcelona-verdediger Piqué. Andorra heeft een koopoptie bedongen bij de huurdeal, dus kan Rijkhoff volgend jaar definitief vertrekken uit Amsterdam.