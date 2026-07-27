Stunt in Nijmegen: NEC haalt Dusan Tadic officieel terug naar de Eredivisie

NEC heeft zich officieel versterkt met . De 37-jarige Serviër heeft een akkoord bereikt met de Nijmegenaren over een contract voor twee seizoenen. Maandagochtend arriveerde de routinier in Nijmegen voor de medische keuring, die succesvol werd afgerond.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler was transfervrij nadat zijn contract bij Al-Wahda eind vorige maand afliep en niet werd verlengd.

Ruim een week geleden kwamen de eerste geluiden over de Nijmeegse interesse in Tadic naar buiten. Hoewel technisch directeur Carlos Aalbers aanvankelijk weinig hoopvol was over de komst van de ervaren Serviër, volgde zondag een nieuwe wending. Tadic raakte overtuigd van het sportieve plan van NEC en koos, ondanks belangstelling van meerdere clubs, voor een terugkeer naar Nederland.

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"Soms doet zich een kans voor waarvan je vooraf denkt dat die voor een club als N.E.C. niet haalbaar is. Dusan Tadić is zo'n speler. Wij geloven in een goede mix van talent en ervaring en Dusan past daar perfect in. Met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid is hij niet alleen op het veld een meerwaarde, maar ook daarbuiten", reageert Aalbers via een persbericht.

In de gesprekken merkten we dat onze ambities en visie goed bij elkaar aansloten. Onze sportieve ontwikkeling, de visie van Dick Schreuder en de manier hoe hij wil voetballen en het vooruitzicht van een Europees seizoen spraken hem enorm aan. Daarnaast heeft Dusan de ambitie om na zijn spelerscarrière trainer te worden. Ook daarin willen wij hem de komende jaren de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen. We zijn dan ook ontzettend blij dat hij voor N.E.C. heeft gekozen.

Ondanks zijn leeftijd bewees Tadic vorig seizoen nog altijd van grote waarde te zijn. De voormalig Servisch international was bij Al-Wahda een vaste kracht en miste nauwelijks wedstrijden. In totaal kwam hij tot 42 officiële optredens, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en liefst twintig assists.

In Nederland is de naam Tadic natuurlijk al jarenlang bekend. De Serviër maakte bij FC Groningen kennis met de Eredivisie, waarna hij via FC Twente uitgroeide tot een van de beste spelers van de competitie. Na zijn periode bij Southampton volgde een transfer naar Ajax, waar hij uitgroeide tot clubicoon.

In Amsterdam behaalde Tadic grote successen en groeide hij uit tot een van de belangrijkste spelers van de club in de afgelopen jaren. Nu begint de ervaren aanvaller aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan bij NEC.