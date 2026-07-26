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Sensatie in de maak: Dušan Tadić hard op weg naar Eredivisie-rentree

26 juli 2026, 21:21
Dusan Tadic in De Goffert van NEC
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Groot nieuws uit Nijmegen, waar NEC plotseling dicht bij een akkoord is met Dušan Tadić. Eerder leek het erop dat de verrassende transfer in rook opging, maar volgens Voetbal International staat de 37-jarige Serviër tóch echt voor een terugkeer in de Eredivisie.

Een week geleden verschenen de eerste geluiden over een mogelijke stunttransfer van de Nijmegenaren. Tadić heeft een transfervrije status, nadat zijn contract bij Al-Wahda afliep.

Technisch directeur Carlos Aalbers kwam vervolgens echter met minder hoopvol nieuws. “Er zijn veel clubs geïnteresseerd in Dušan. Voor ons is zijn komst op dit moment financieel niet haalbaar, maar wie weet komt daar later in de transferperiode verandering in. Ik ben er nu niet iedere dag mee bezig”, zei hij.

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Toch lijkt het er nu sterk op dat Tadić richting De Goffert komt. De gesprekken tussen de aanvaller en NEC bevinden zich volgens Voetbal International in de afrondende fase. Alleen de laatste plooien moeten de komende dagen nog worden gladgestreken. De Serviër, die over belangstelling niet te klagen had, is overtuigd geraakt van het sportieve plaatje in Nijmegen.

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
Al Wahda FC
Team: Al Wahda
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10
2022/2023
Ajax
34
11
2021/2022
Ajax
34
13

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
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0
0

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