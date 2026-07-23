Ajax heeft op sociale media een video verspreid waarin een bezoek van aan de selectie te zien is. De Amsterdammers nemen het vanavond in Servië op tegen de eerste club van het inmiddels 37-jarige clubicoon: FK Vojvodina Novi Sad. Ajax-fans laten onder de video massaal weten dat ze Tadic dolgraag weer in de armen zouden sluiten.

Bij de loting voor de tweede voorronde van de Conference League werd Ajax gekoppeld aan Vojvodina, iets wat twee jaar geleden - nog onder Francesco Farioli - ook al gebeurde, zij het toen in de voorrondes van de Europa League. Donderdagavond beginnen de Amsterdammers het tweeluik met een uitwedstrijd, waarbij Tadic aandachtig toeschouwer zou zijn. De linkspoot liep deze zomer uit zijn contract bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten en is dus transfervrij op te pikken. Tadic werd onder meer al gelinkt aan NEC, al lijkt zijn komst momenteel ver weg voor de Nijmegenaren.

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In de video die Ajax verspreidt komt Tadic met een persoonlijke boodschap, "Hey Ajacieden, ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Het is mooi om wat oude bekenden opnieuw te zien, de Ajax-fans, de spelers, de staf en iedereen. Ik hoop dat jullie plezier hebben en genieten van jullie verblijf in Servië. Tot ziens", aldus de Serviër. Daarna worden beelden getoond waarop te zien is hoe Tadic spreekt met Steven Berghuis, Mika Godts, Kasper Dolberg en Daley Blind, met wie hij ook op de foto gaat.

Onder de video op X reageren Ajax-supporters eensgezind. "Geef hem nou een contract!!! Of ie het nog kan ken mij m'n r**t roesten. IK WIL TADIC TERUG!!", luidt de eerste veelzeggende reactie. "Breng hem mee terug naar Amsterdam", schrijft een andere fan. "Zegt hij nu tegen Godts: "I will come home"?", vraagt een derde supporter zich hoopvol af. Dat lijkt overigens niet het geval te zijn. De Belg lijkt te vragen of Tadic aanwezig zal zijn bij de wedstrijd, waarop de Serviër bevestigt: "I will come." Weer een andere fan richt zich rechtstreeks tot technisch directeur Jordi Cruijff: "Haal Dusan Tadic weer terug naar Ajax in een constructie dat hij dit seizoen nog speelt en daarna een functie gaat vervullen in de club, zoals ook met Daley Blind de bedoeling is. Beide heren ademen topvoetbal en alles wat daarbij komt kijken."