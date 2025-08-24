'Dusan Tadic keek bij Ajax op onze borden en zei: niet eten'

Kai Sierhuis speelde in zijn Ajax-tijd samen met en raakte daar onder de indruk van de topsportmentaliteit en leiderskwaliteiten van de Serviër. In Goedemorgen Eredivisie van ESPN blikt de huidige spits van Fortuna Sittard terug op die periode in Amsterdam.

Hans Kraay junior vraagt aan Sierhuis waar Tadic in uitblonk als leider. “Tadic' voorbeeldgedrag is iets wat ik bij geen enkele andere speler gezien heb”, antwoordt de spits. “Op elk moment van de dag, zowel op de veldtraining, de binnentraining als bij besprekingen, het hoogst haalbare eisen.”

Sierhuis haalt een training uit het begin van zijn Ajax-tijd aan. “Ik herinner me nog een van de allereerste trainingen, dat we een warming-up gingen doen en hij ging voorop lopen. Het tempo was zo hoog dat iedereen gewoon moe was omdat hij het tempo omhoog schroefde. Hij zag Noussair Mazraoui het iets rustiger aan doen, want Mazraoui was er pas een week. Tadic zei: 'Hé, even goed warm worden vriend.' Dat was een eyeopener.”

De spits benadrukt dat Tadic ook buiten het veld indruk maakt. “Tadic was heel interessant. Ik keek naar de dingen die hij deed en daar pikte je al veel van op. De dingen die hij at op een wedstrijddag vond ik heel interessant om te zien. Hij had een andere routine. Bij een avondwedstrijd had hij een lunch die heel koolhydraatrijk was. Veel pasta en verder niet te veel andere gekke dingen. Dan heb je nog een wedstrijdmaaltijd, die wij vaak in Nederland gebruiken om veel pasta te eten. Dan at hij helemaal niet zo veel. Om dan met een lichte maag het veld in te gaan.”

Volgens Sierhuis deelde Tadic zijn kennis ook actief met zijn jonge ploeggenoten. “Dat waren allemaal van die dingen. Hij kwam dan ook naar Carel Eiting en naar mij toe om te kijken wat er bij ons op het bord lag. Dan zei hij: 'Dat heb je helemaal niet nodig.' Wij waren tieners en nog helemaal niet op dat niveau qua denkwijze. Hij wel. Dat heeft me echt aan het denken gezet.”