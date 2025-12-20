baalt als een stekker van zijn reserverol bij FC Groningen. Het negentienjarige talent van PSV liet zich juist verhuren aan de club uit zijn geboortestreek om meer speelminuten te maken op het hoogste niveau, maar moet het vooralsnog doen met invalbeurten in het elftal van trainer Dick Lukkien.

Land (19) geldt al jarenlang als een van de grootste beloften in de jeugdopleiding van PSV, maar kreeg afgelopen seizoen maar mondjesmaat kansen in het eerste elftal van trainer Peter Bosz. Het idee was om in Groningen wél aan spelen toe te komen, maar ook in de Euroborg heeft Land zich in zijn eerste halfjaar nog niet tot basisspeler weten te op te werken. Met nog één wedstrijd op het programma tot de winterstop ingaat (Go Ahead Eagles-uit, komende zondag) staat de middenvelder op zo'n 230 minuten in de Eredivisie en het bekertoernooi, verdeeld over twaalf invalbeurten.

"Ze winnen veel en er zijn weinig blessures. Dan verandert het team gewoon niet snel en daar moet je misschien een beetje geluk bij hebben", zegt Land in een interview met het Eindhovens Dagblad. Toch zou hij op lange termijn wel iets aan deze tegenslag kunnen hebben, denkt Land: "In de jeugd ben ik nooit tegen dit soort dingen aangelopen. Misschien kijk ik er later op terug en denk ik: ‘Dat was een heel leerzaam eerste halfjaar bij FC Groningen. Dat ik heb leren strijden om mijn plek en heb gezien dat het niet vanzelf gaat.’ Maar nu denk ik daar natuurlijk niet echt aan en wil ik gewoon spelen." Na de winterstop hoopt hij alsnog zijn kans te grijpen en een plek in de basis af te dwingen: "Ik ben hier wel naartoe gekomen omdat ik iedere week wil spelen."

De concurrenten van Land in Groningen

FC Groningen overtreft dit seizoen vooralsnog de verwachtingen van veel volgers en staat na zestien gespeelde wedstrijden op een keurige vijfde plaats op de ranglijst. Voor de centrale posities op het middenveld kiest Lukkien vooralsnog steevast voor zijn aan Ajax gelinkte aanvoerder Stije Resink en Tika de Jonge. Land heeft de 'pech' dat dat duo vooralsnog niet één wedstrijd heeft hoeven te missen vanwege een schorsing of blessure.