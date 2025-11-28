FC Groningen-middenvelder staat hoog op het verlanglijstje van Ajax. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Resink maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar FC Groningen en ontpopte zich al snel tot een vaste waarde in het elftal van Dick Lukkien. Sinds dit seizoen is de 22-jarige rechtspoot de aanvoerder van de Trots van het Noorden, die op een knappe zevende plaats in de Eredivisie staat.

Ajax staat te springen om een nieuwe controlerende middenvelder, aangezien Jordan Henderson afgelopen zomer vertrok en de gehuurde James McConnell niet aan de verwachtingen voldoet. Dit seizoen probeerde Ajax met McConnell, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en Ko Itukara al zes spelers uit als nummer 6.

Resink zou een van de spelers zijn die Ajax op de korrel heeft. "Zaterdag (Ajax - FC Groningen, red.) komt er een jongen voetballen die Ajax heel hoog op het verlanglijstje heeft staan: Stije Resink", aldus Verweij. "Die speelde bij Almere. Ze hadden hem toen voor heel weinig kunnen ophalen, maar ze lieten hem naar Groningen gaan. Die jongen schijnt een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract te hebben, van zes miljoen. Die staat hoog op het verlanglijstje."

Collega Valentijn Driessen lijkt de komst van Resink niet te zien zitten. "Wat gaat hij toevoegen aan Ajax?", reageert hij. "Weet ik niet. Dat moet je aan de scouts vragen", antwoordt Verweij. Volgens de clubwatcher is de interesse van Ajax in Resink geen uitgemaakte zaak. Verweij stelt namelijk dat de Amsterdamse club zich alleen gaat melden voor de FC Groningen-middenvelder als Kenneth Taylor deze winter verkocht wordt. Daar is momenteel nog geen sprake van.