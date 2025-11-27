Live voetbal

Sneijder zou Deijl misschien wel binnenhalen als technisch directeur bij Ajax

Wesley Sneijder
Foto: © Imago
27 november 2025, 21:43

Wesley Sneijder ziet in Mats Deijl een potentiële aanwinst voor Ajax. Als analist van Ziggo Sport deelt Sneijder donderdagavond grote complimenten uit aan de aanvoerder van Go Ahead Eagles.

De 28-jarige Deijl geldt al jaren als sterkhouder, die haast geen wedstrijd mist. In de afgelopen maand was hij bovendien trefzeker tegen Aston Villa (2-1 zege in de Europa League) en Feyenoord (2-1 zege in de Eredivisie).

Bij Ziggo Sport wordt donderdagavond, voorafgaand aan het duel tussen Go Ahead Eagles en VfB Stuttgart, de winnende goal tegen Aston Villa besproken. “Zeker als hij dat soort doelpunten gaat maken als rechtsback, dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam.”

“Mats Deijl is een jongen die ervoor leeft en daarom zei ik ook een beetje gekscherend van: het is wel een probleempositie bij Ajax en ze hadden helemaal niet zo ver hoeven kijken”, denkt de analist.

“Ik denk dat hij blij is dat hij de keuze heeft gemaakt om hier nog een jaartje te blijven, ook om dit mee te maken en het gaat boven verwachting en dat is mooi voor deze ploeg. Ik hoop dat ze er vanavond nog een zege aan kunnen vastplakken”, aldus Sneijder, die her en der wordt genoemd als nieuwe technisch directeur van Ajax en zelf ook openstaat voor die functie.

Theo Janssen en Wesley Sneijder

Theo Janssen ziet in Wesley Sneijder de ideale technisch directeur van Ajax

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Vurnon Anita

Vurnon Anita (36) stopt als profvoetballer en kijkt naar functie bij Ajax

  • Gisteren, 21:43
  • Gisteren, 21:43
Henk Spaan met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA

Spaan geniet enorm van Bounida en geeft hem een 9

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
242 Reacties
557 Dagen lid
328 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Snijder buiten laten.Heb je niets aan. Deuren gaan open bla bla bka. deuren gaan open zo lang je toeschouwer bent

Mats Deijl

Mats Deijl
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
13
1
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1
2022/2023
Go Ahead
32
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

