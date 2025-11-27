Wesley Sneijder ziet in een potentiële aanwinst voor Ajax. Als analist van Ziggo Sport deelt Sneijder donderdagavond grote complimenten uit aan de aanvoerder van Go Ahead Eagles.

De 28-jarige Deijl geldt al jaren als sterkhouder, die haast geen wedstrijd mist. In de afgelopen maand was hij bovendien trefzeker tegen Aston Villa (2-1 zege in de Europa League) en Feyenoord (2-1 zege in de Eredivisie).

Bij Ziggo Sport wordt donderdagavond, voorafgaand aan het duel tussen Go Ahead Eagles en VfB Stuttgart, de winnende goal tegen Aston Villa besproken. “Zeker als hij dat soort doelpunten gaat maken als rechtsback, dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam.”

“Mats Deijl is een jongen die ervoor leeft en daarom zei ik ook een beetje gekscherend van: het is wel een probleempositie bij Ajax en ze hadden helemaal niet zo ver hoeven kijken”, denkt de analist.

“Ik denk dat hij blij is dat hij de keuze heeft gemaakt om hier nog een jaartje te blijven, ook om dit mee te maken en het gaat boven verwachting en dat is mooi voor deze ploeg. Ik hoop dat ze er vanavond nog een zege aan kunnen vastplakken”, aldus Sneijder, die her en der wordt genoemd als nieuwe technisch directeur van Ajax en zelf ook openstaat voor die functie.