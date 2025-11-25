Live voetbal

Sneijder doet open sollicitatie bij Ajax: 'Nu ga ik misschien te veel zeggen'

Wesley Sneijder
Foto: © Imago
25 november 2025, 18:36   Bijgewerkt: 18:55

Wesley Sneijder staat open voor een technische functie bij Ajax. De voormalig middenvelder zegt bij Ziggo Sport dat hij niet is gebeld, maar wel bereid is om het gesprek aan te gaan. Ajax zoekt naar een opvolger van Alex Kroes, die zijn positie ter beschikking heeft gesteld.

“Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek”, zegt Sneijder, die daarna wordt geconfronteerd met het pleidooi van Dick Advocaat om hem aan te stellen. Advocaat zei zondag bij Goedemorgen Eredivisie: “Ik heb Sneijder een aantal keren meegemaakt bij een programma voor de televisie. Dat is verbaal zo'n goede spreker. Hij heeft overwicht op de manier wat hij gedaan heeft als voetballer. Waar je naar luistert. Waarom maak je hem geen technisch directeur? Hij kent de hele wereld."

Sneijder reageert lachend: “Geen speld tussen te krijgen.” Zou hij het zien zitten om samen te werken met Jordi Cruijff, met wie Ajax in gesprek is over een directiefunctie? “Het zou een mooie combinatie zijn. Maar goed: wat er niet is… Er is nog niemand die mij gebeld heeft. Er zijn ook wat dingen naar buiten gekomen - rapporten over de vele lagen die er zijn in het bestuur. Mocht het aan de orde zijn, dan wil ik daar in ieder geval inzicht in hebben. Hoe zit het? Ik ben wel benieuwd hoe dat dan zit. Maar voorlopig sta ik nog gezellig hier bij jullie.”

Collega-analist Khalid Boulahrouz krijgt vervolgens de vraag hoe hij aankijkt tegen de kandidatuur van Cruijff. “Dat vind ik moeilijk te zeggen. Hij heeft niet echt een record als technisch directeur waarvan je denkt: daar heeft hij het goed gedaan. Maar er gaan vele deuren open als je met iemand als Cruijff of Wesley aankomt.”

olgens Sneijder ‘is het een feit’ dat er wat moet veranderen bij Ajax. “Je moet mensen binnenhalen die clubliefde hebben, die hier jarenlang actief zijn geweest en die mensen kennen over de hele wereld. Als je dat met elkaar kunt combineren: dat zou nog mooier zijn.”

De voormalig topvoetballer denkt met zijn netwerk van waarde te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het aanstellen van een nieuwe trainer. “Dan ga ik nu misschien iets te veel zeggen, maar ik ken honderden trainers. Honderden is overdreven, maar ik ken veel trainers. Ik heb in het verleden weleens heel gekscherend geïnformeerd toen Leonardo technisch directeur was bij PSG, om een speler binnen te halen op huurbasis. Dat was een speler die normaal niet zou gaan, maar misschien dan wel.”

Savarunl
42 Reacties
529 Dagen lid
378 Likes
Savarunl
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Meneertje Middelvinger naar de Arena filmpjes. Meneertje brandende Ajax vlag tussen de FC Utrecht supporters. Dit wordt niet vergeten in Amsterdam, Wesley.

dilima1966
2.815 Reacties
897 Dagen lid
15.653 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou Sneijder laat ajax dat maar niet doen ze willen na 4 seizoen vooruit niet meer achteruit misschien een functie als water drager

dilima1966
2.815 Reacties
897 Dagen lid
15.653 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er moet nu iemand staan waar ajax wat aan heb ook bijde elftallen eerste als jong ajax

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

In een passende rol heb ik niet zoveel problemen met Sneijder. De vraag is: welke? Als TD sowieso niet. En ik heb bij hem altijd het gevoel dat hij zichzelf overschat. Alleen als het zinvol is en hij zich in een bepaalde rol zou schikken, zijn er misschien mogelijkheden.

CG
2.719 Reacties
855 Dagen lid
13.389 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben ook geen voorstander !!

