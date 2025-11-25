Sneijder doet open sollicitatie bij Ajax: 'Nu ga ik misschien te veel zeggen'

Wesley Sneijder staat open voor een technische functie bij Ajax. De voormalig middenvelder zegt bij Ziggo Sport dat hij niet is gebeld, maar wel bereid is om het gesprek aan te gaan. Ajax zoekt naar een opvolger van Alex Kroes, die zijn positie ter beschikking heeft gesteld.

“Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek”, zegt Sneijder, die daarna wordt geconfronteerd met het pleidooi van Dick Advocaat om hem aan te stellen. Advocaat zei zondag bij Goedemorgen Eredivisie: “Ik heb Sneijder een aantal keren meegemaakt bij een programma voor de televisie. Dat is verbaal zo'n goede spreker. Hij heeft overwicht op de manier wat hij gedaan heeft als voetballer. Waar je naar luistert. Waarom maak je hem geen technisch directeur? Hij kent de hele wereld."

Sneijder reageert lachend: “Geen speld tussen te krijgen.” Zou hij het zien zitten om samen te werken met Jordi Cruijff, met wie Ajax in gesprek is over een directiefunctie? “Het zou een mooie combinatie zijn. Maar goed: wat er niet is… Er is nog niemand die mij gebeld heeft. Er zijn ook wat dingen naar buiten gekomen - rapporten over de vele lagen die er zijn in het bestuur. Mocht het aan de orde zijn, dan wil ik daar in ieder geval inzicht in hebben. Hoe zit het? Ik ben wel benieuwd hoe dat dan zit. Maar voorlopig sta ik nog gezellig hier bij jullie.”

Collega-analist Khalid Boulahrouz krijgt vervolgens de vraag hoe hij aankijkt tegen de kandidatuur van Cruijff. “Dat vind ik moeilijk te zeggen. Hij heeft niet echt een record als technisch directeur waarvan je denkt: daar heeft hij het goed gedaan. Maar er gaan vele deuren open als je met iemand als Cruijff of Wesley aankomt.”

olgens Sneijder ‘is het een feit’ dat er wat moet veranderen bij Ajax. “Je moet mensen binnenhalen die clubliefde hebben, die hier jarenlang actief zijn geweest en die mensen kennen over de hele wereld. Als je dat met elkaar kunt combineren: dat zou nog mooier zijn.”

De voormalig topvoetballer denkt met zijn netwerk van waarde te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het aanstellen van een nieuwe trainer. “Dan ga ik nu misschien iets te veel zeggen, maar ik ken honderden trainers. Honderden is overdreven, maar ik ken veel trainers. Ik heb in het verleden weleens heel gekscherend geïnformeerd toen Leonardo technisch directeur was bij PSG, om een speler binnen te halen op huurbasis. Dat was een speler die normaal niet zou gaan, maar misschien dan wel.”

