Er gaat voorlopig een streep door de opnames van Nog Eén Keer Fit, zo bevestigt PowNed tegenover Tina Nijkamp. De realityserie over oud-topvoetballers Wim Kieft, Wesley Sneijder en Royston Drenthe wordt in ieder geval uitgesteld. Nijkamp vermoedt zelfs dat het programma helemaal niet meer op televisie zal verschijnen.

Het uitstel houdt verband met het herseninfarct dat Drenthe vorige maand trof. De 38-jarige oud-voetballer ligt sinds 19 oktober in het ziekenhuis, maar maakt inmiddels kleine stappen in zijn revalidatie.

Drenthe zou één van de drie hoofdrolspelers zijn in de nieuwe realityserie van PowNed, die op NPO 3 zou worden uitgezonden. Onder leiding van presentator Rutger Castricum zouden Drenthe, Sneijder en Kieft nog één keer alles op alles zetten om weer topfit te worden. De opnames begonnen deze zomer.

Volgens Nijkamp is het programma nu officieel uitgesteld. “Dat bevestigt PowNed aan mij”, zegt de tv-deskundige. “Het zou op 30 november starten. Denk dat het nooit meer op tv komt, vorige maand werd Drenthe getroffen door een herseninfarct”, aldus Nijkamp.