Wesley Sneijder is woensdag op bezoek geweest bij Royston Drenthe in het ziekenhuis. De oud-middenvelder trof daar niet de Drenthe aan die hij kent, zo erkende hij bij Ziggo Sport. De 38-jarige ex-Feyenoorder werd vorige week vrijdag getroffen door een herseninfarct.

Het Instagram-account van FC de Rebellen meldde afgelopen zondag dat de 38-jarige Drenthe op vrijdag 17 oktober is getroffen door een herseninfarct en momenteel in het ziekenhuis ligt. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel", viel er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Drenthe en Sneijder waren bij Real Madrid ploeggenoten van elkaar en daarnaast deden ze samen mee aan het programma Nog één keer fit. Afgelopen woensdag ging de voormalig Oranje-international op bezoek bij Drenthe in het ziekenhuis. "Ik ben gisteren (woensdag, red.) bij hem langs geweest", aldus Sneijder bij Ziggo Sport. "Ik tref daar niet de Royston aan die ik ken. Maar goed, het is verder niet aan mij om daar toelichting op te geven. Dat is aan de familie en zijn naasten. Ik hoop dat hij snel herstelt."

Maandag kwam Tjarda Zeggelink, manager van FC Rebellen, met een hoopvolle update over de oud-voetballer. "De artsen en familie zijn heel hoopvol. Royston is een strijder en werkt inmiddels hard aan zijn herstel. Daarin maakt hij al wel mooie stapjes", liet hij weten. Volgens Zeggelink kwam de herseninfarct van Drenthe 'totaal onverwacht en uit het niets'. Wel heeft de familie van de oud-voetballer gevraagd om privacy, omdat ze in alle rust willen werken aan het herstel van Drenthe.

In De Kuip hebben supporters van Feyenoord de voormalig linksback donderdagavond tijdens het Europa League-duel met Panathinaikos (3-1) een hart onder onder de riem gestoken. "Sterkte Royston!", stond er op een spandoek dat werd getoond. Eerder al was er vanuit de voetbalwereld steun voor Drenthe. Zo reageerden onder meer Andy van der Meijde, Ruben Schaken en Theo Janssen al onder het bericht van FC de Rebellen. Daarnaast hebben zijn oud-clubs Feyenoord, Everton en Reading FC op X hun steun betuigt aan de enkelvoudig Oranje-international, terwijl ook supporterswedstrijd Madrid Xtra de oud-speler van Real Madrid niet is vergeten.

