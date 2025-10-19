Robin van Persie heeft na afloop van Heracles Almelo - Feyenoord (0-7) geschrokken gereageerd op het nieuws dat Royston Drenthe getroffen is door een herseninfarct. Het nieuws sloeg bij de Feyenoord-trainer in als een bom, ook omdat hij de oud-voetballer naast Feyenoord goed kent vanuit school.

Het Instagram-account van FC de Rebellen meldde eerder op de zondag dat de 38-jarige Drenthe op vrijdag is getroffen door een herseninfarct en momenteel in het ziekenhuis ligt. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel", valt er te lezen in het bericht.

Tijdens de persconferentie na afloop van Heracles - Feyenoord werd Van Persie geconfronteerd met het nieuws. "Oh", reageerde de oefenmeester verrast, waarna het even stil bleef. "We hebben samen op de Thorbecke school gezeten. Daar schrik ik wel van. " De verslaggever van dienst merkt dat de Van Persie overvallen is door het nieuws en verontschuldigt zich. "Ik schrik daar heel erg van."

"Echt verschrikkelijk", vervolgt Van Persie. "Ik hoop heel erg voor hij en zijn familie dat het meevalt, maar dat is altijd wachten in zulke situaties. Echt verschrikkelijk. "Ik ken hem vanuit de Feyenoord-jeugd en vanuit school. Het is een hartstikke leuke jongen", besluit Van Persie.

Drenthe was in zijn actieve carrière onder meer speler van Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Sheffield Wednesday en Sparta Rotterdam. Als amateur kwam hij ook nog even uit voor Kozakken Boys. Eind 2023 besloot de enkelvoudig Oranje-international om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Sindsdien is hij actief als analist bij Ziggo Sport. Daarnaast maakt Drenthe deel uit van FC de Rebellen.