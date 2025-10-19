Live voetbal 9

Hadj Moussa ondanks doelpunt en assist gebeten hond bij Feyenoord-fans

Anis Hadj Moussa in actie namens Feyenoord
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
19 oktober 2025, 17:44

Anis Hadj Moussa moet het flink ontgelden bij de Feyenoord-supporters op X. Hoewel de Algerijnse aanvaller tegen Heracles Almelo goed was voor een doelpunt en een assist voor rust, krijgt hij flink wat kritiek. Hadj Moussa wordt namelijk verweten dat hij bij een 0-1 stand de bal niet gaf aan Ayase Ueda of Leo Sauer, maar egoïstisch was.

Feyenoord kent momenteel een kinderlijk eenvoudige middag in het Asito Stadion in Almelo. Halverwege staat de ploeg van trainer Robin van Persie met 0-4 voor door drie doelpunten van topscorer Ayase Ueda en een treffer van Hadj Moussa. Bij een 0-1 stand had de behendige Algerijn echter de mogelijkheid om zijn ploeg al eerder op rozen te brengen. De buitenspeler was echter egoïstisch, waardoor de kans verkeken was.

Dit komt Hadj Moussa op flink wat kritiek te staan. "Hadj Moussa met de 0-2. Lekker dat de beslissing al vroeg valt, na matig keeperswerk. Toch is het aan Hadj Moussa te wijten dat dit niet al eerder is gebeurd. Als je zo vaak zo’n situatie verkeerd uitspeelt omdat je per se zelf wil scoren is dat gewoon een kwaliteitsgebrek", schrijft iemand op X. "Wordt soms doodziek van die Ueda", schrijft een ander.

Verder wordt de 23-jarige linkspoot van Feyenoord vooral een egoïst genoemd. "Wisselen die Hadj Moussa! Wat een eikel", klinkt het. "Geef die bal gewoon kut egoïst!", aldus een andere X-gebruiker. Na 28 minuten maakte Hadj Moussa er wel 0-2 voor Feyenoord van. De aanvaller verraste debutant Timo Jansink met een houdbaar schot. Na 33 minuten gaf Hadj Moussa wel een assist. Vanaf de achterlijn speelde hij Ueda aan, die simpel de 0-3 kon binnen tikken.

descheids
398 Reacties
31 Dagen lid
611 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Toch bijzonder dat die feijenoorders altijd hun eigen spelers zo uitkotsen. Ook al heeft die graag het PSV shirt aan slaat dit natuurlijk nergens op.

TripleXXX
22 Reacties
18 Dagen lid
25 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids gebeurd helaas ook bij andere clubs, succes of geen succes, altijd mensen die spelers/trainers afkraken.

Flamingo
289 Reacties
801 Dagen lid
2.023 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids zie je het somber in?

jurgen😎👍
107 Reacties
15 Dagen lid
142 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤣 🤣 JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!🤣🤣 🤣🤣 JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!🤣🤣

