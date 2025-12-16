Johan Derksen ziet er het nut niet van in om uitzendingen van Vandaag Inside te maken op Curaçao, zo geeft hij aan in Groeten uit Grolloo. De oud-voetballer stelt dat deze beslissing alleen maar is genomen voor een sponsorovereenkomst met luchtvaartmaatschappij Corendon. Hoewel hij tegen het plan is, gaat Derksen wel mee naar het eiland om de uitzendingen te maken.

Vandaag Inside zal komende zomer enkele weken vanuit Curaçao worden uitgezonden. Waar de talkshow van Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp in eerste instantie de volle vier weken zou beslaan, is uiteindelijk gekozen om Hélène Hendriks de laatste twee weken te laten doen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze uitzendingen precies zullen beginnen. De Snor heeft echter al vaker laten weten geen voorstander te zijn van het idee.

In zijn podcast uit Derksen zijn frustratie over het plan. “Ik zie het nut er niet van in”, begint hij. “Er is een WK in Amerika; als je daar gaat zitten heeft dat een doel. Curaçao is gewoon een commerciële deal van Talpa met Corendon.” De luchtvaartmaatschappij is ook de hoofdsponsor van de nationale ploeg van het eiland. “Corendon wil reizen verkopen naar Curaçao. Eerst wilden ze vier weken, maar dat is mij te lang, dus Hélène Hendriks doet de andere twee weken. Maar wij moeten daar nu twee weken Vandaag Inside doen. Dat vind ik niet prettig ten opzichte van de Nederlandse kijker.”

Derksen geeft aan dat de studio in Hilversum ‘uitstekend’ is. “Nu moeten we plotseling naar Curaçao om het mooie plaatje te schieten voor Corendon”, foetert hij. “De zee en het hotel op de achtergrond en wij zitten daar dan in Hawaii-overhemden met grote glazen bier en wijn”, schetst de oud-voetballer. “Ik vind het patserig ten opzichte van het Nederlandse volk. Het volk heeft het moeilijk in Nederland en de verwende heren van Vandaag Inside hebben een betaalde vakantie op Curaçao. Ik ben daar niet blij mee!”

Genee en Van der Gijp zijn daarentegen wél enthousiast over de trip, stelt Derksen. “Ik wil ook geen sfeerverpester zijn of de boel saboteren… Als John de Mol eraan verdient, hij moet ons betalen, dan heeft hij het recht om dit te doen. Maar ik voel me daar toch veertien dagen lang een soort reclamezuil voor Corendon.” Derksen benadrukt niks tegen de luchtvaartmaatschappij te hebben. “Maar ik vind het zinloos om daar naartoe te gaan en denk dat het publiek dat ook niet begrijpt. Het heeft de sfeer van een schoolreisje. Ik vind het geen goed idee en ik denk dat mensen hier niet goed op reageren. Ik heb er een nare smaak van in mijn mond.”