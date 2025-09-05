Live voetbal

Derksen snapt niets van Talpa-plan met Vandaag Inside: 'Maar als John de Mol het betaalt...'

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
0 reacties
Dominic Mostert
5 september 2025, 07:25

Johan Derksen begrijpt weinig van het plan om Vandaag Inside vanuit Curaçao uit te zenden tijdens het WK 2026. De analist gaat ‘niet tegenwerken’, maar snapt desondanks niet waarom de verhuizing noodzakelijk is.

Vorige week bracht Story het nieuws dat de talkshow kan verhuizen. “Het is de wens van de mannen van VI om volgend jaar zomer tijdens het WK Voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada een dagelijkse VI-uitzending vanuit Curaçao te maken”, zei een niet nader genoemde bron, die volgens Story wel ‘zeer goed ingevoerd’ is.

Artikel gaat verder onder video

“Vanwege het tijdsverschil en de late avond- en nachtwedstrijden is het nauwelijks mogelijk een late- night-talkshow vanuit Nederland te maken, en omdat het op Curaçao zes uur eerder is, biedt dat een mooie uitkomst.”

Wereldvoetbalbond FIFA heeft nog niet bekendgemaakt wat het tijdschema wordt van het WK. In 1994, toen het WK voor het laatst in de Verenigde Staten werd georganiseerd, werden veel wedstrijden laat op de avond of zelfs ’s nachts gespeeld. Zo waren er vijftien wedstrijden die begonnen om 22.00 uur en werd ook meermaals afgetrapt om 21.30 of 22.30 uur. Dat zijn onprettige tijdstippen voor Vandaag Inside, dat vaak rond 21.30 uur begint. Een verhuizing naar Curaçao zou het makkelijker maken om het uitzendschema aan te passen aan de WK-tijden.

Presentator Wilfred Genee reageerde kort op de plannen: “We zijn eerst aan het kijken wat de programmering wordt en daarna pas hoe en wat. Ik vind dit soort evenementen op locatie altijd leuker. In het verleden hebben we natuurlijk al in Scheveningen, Otterlo en Zeist gezeten. Dat zorgde altijd voor een extra dimensie.”

Derksen noemde Curaçao eerder dit jaar nog een ‘roversnest’ en is nog altijd geen fan van het eiland. “Ik ken Curaçao en ik vind het een beetje een rommeltje daar. Ik begrijp niet dat we in Curaçao gaan opnemen, als Nederland een WK in Amerika speelt. Ik wil niet tegenwerken, hoor. Als jullie naar Curaçao willen en John de Mol wil het financieren, dan sluit ik wel aan.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk

Van Dijk wekt verbazing bij Stekelenburg met oordeel over Nederland - Polen

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Antonio Rudiger Leo Sauer

Eredivisie-parel (19) slacht Duitsland op historische avond: ‘Een demonstratie’

  • Gisteren, 22:42
  • Gisteren, 22:42
Virgil van Dijk en Robert Lewandowski

Oranje komt niet voorbij Polen en verliest foutloze status in WK-kwalificatie

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel