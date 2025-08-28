Live voetbal

'Vandaag Inside wil verhuizen naar Curaçao'

Vandaag Inside met Wilfred Genee, Rene van der Gijp en Johan Derksen
Foto: © Imago
Dominic Mostert
28 augustus 2025, 15:25

Rondom het WK 2026 wil Vandaag Inside dagelijkse live-uitzendingen maken vanuit Curaçao, zo meldt weekblad Story. Volgens presentator Wilfred Genee is nog niets in beton gegoten, maar hij sluit niet uit dat hij samen met Johan Derksen en René van der Gijp inderdaad naar het Caraïbische eiland afreist.

“Het is de wens van de mannen van VI om volgend jaar zomer tijdens het WK Voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada een dagelijkse VI-uitzending vanuit Curaçao te maken”, zegt een niet nader genoemde bron, die volgens Story wel ‘zeer goed ingevoerd’ is. “Vanwege het tijdsverschil en de late avond- en nachtwedstrijden is het nauwelijks mogelijk een late- night-talkshow vanuit Nederland te maken, en omdat het op Curaçao zes uur eerder is, biedt dat een mooie uitkomst.”

Wereldvoetbalbond FIFA heeft nog niet bekendgemaakt wat het tijdschema wordt van het WK. In 1994, toen het WK voor het laatst in de Verenigde Staten werd georganiseerd, werden veel wedstrijden laat op de avond of zelfs ’s nachts gespeeld. Zo waren er vijftien wedstrijden die begonnen om 22.00 uur en werd ook meermaals afgetrapt om 21.30 of 22.30 uur. Dat zijn onprettige tijdstippen voor Vandaag Inside, dat vaak rond 21.30 uur begint. Een verhuizing naar Curaçao zou het makkelijker maken om het uitzendschema aan te passen aan de WK-tijden.

Presentator Wilfred Genee reageert in Story kort op de plannen: “We zijn eerst aan het kijken wat de programmering wordt en daarna pas hoe en wat. Ik vind dit soort evenementen op locatie altijd leuker. In het verleden hebben we natuurlijk al in Scheveningen, Otterlo en Zeist gezeten. Dat zorgde altijd voor een extra dimensie.”

