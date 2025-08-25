Live voetbal

Vaste gast van Vandaag Inside schuift door Hélène Hendriks nooit meer aan

Tijmen Gerritsen
25 augustus 2025, 11:36   Bijgewerkt: 13:07

Wouter de Winther gaat niet of nauwelijks meer aanschuiven bij het programma Vandaag Inside. Dat meldt Victor Vlam in zijn podcast Victor Duidt TV. De Winther heeft een contract getekend bij de NPO en dat zorgt ervoor dat hij alleen nog maar op vrijdag kan aanschuiven in Vandaag Inside. Die kans is echter nihil en dat komt onbedoeld door Hélène Hendriks.

Wouter de Winther, politiek duider en een graag geziene gast in Vandaag Inside, maakte afgelopen week zelf bekend dat hij in het programma van Eva Jinek gaat zitten vanaf 1 september. Op de vraag van Wilfred Genee of hij nog wel kon aanschuiven in Vandaag Inside, reageerde hij instemmend: "Jawel, ik kan hier nog wel komen."

Maar dat gaat niet of nauwelijks gebeuren, zo weet Victor Vlam: "Het lijkt allemaal anders in elkaar te zitten. De kans is namelijk echt heel klein dat hij nog te zien is bij Vandaag Inside vanaf het moment dat Eva Jinek is begonnen met haar programma. De precieze afspraak is namelijk dat hij niet mag aanschuiven in een talkshow als Vandaag Inside op dagen dat Jinek uitzendingen maakt", weet hij.

Hélène Hendriks zit De Winther in de weg

Dat houdt in dat de journalist van De Telegraaf per 1 september sowieso niet meer op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag aan mag schuiven in Vandaag Inside: "Dat betekent dat Wouter de Winther alleen maar op vrijdag kan aanschuiven bij Vandaag Inside. Maar dat is de vaste dag van Hélène Hendriks", ziet Vlam direct een probleem: "Dus hij gaat misschien wel helemaal niet meer aanschuiven."

Dat zou voor Vandaag Inside een aderlating zijn. Eerder verloor het programma namelijk ook al Albert Verlinde en Lale Gül aan RTL.

