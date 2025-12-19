Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim kiest vijf nieuwe namen tegen NEC

Ajax-trainer Fred Grim
Foto: © Imago/realtimes
Frank Hoekman
19 december 2025, 21:26

Ajax treedt naar verwachting met een flink gewijzigd elftal aan in het laatste officiële duel van 2025, zaterdagavond uit bij N.E.C. Trainer Fred Grim lijkt vijf wijzigingen te gaan doorvoeren ten opzichte van de 2-7 bekerzege die midweeks werd geboekt tegen Excelsior Maassluis.

Zonder al te veel problemen bereikte Ajax woensdag de laatste zestien van het bekertoernooi, waarin het vrijdag een pittige uitwedstrijd bij AZ lootte. Grim koos tegen de amateurs voor veel 'vaste' namen, maar gunde óók basisplaatsen aan reserves als doelman Remko Pasveer en spits Don-Angelo Konadu. Zaterdagavond lijken zij echter weer genoegen te moeten gaan nemen met een plek op de bank.

Onder de lat keert Vítezslav Jaros normaal gesproken namelijk terug in het basiselftal. Rechts achterin lijkt Anton Gaaei zijn basisplaats weer te moeten afstaan aan Lucas Rosa. Verder dezelfde namen als woensdag: Aaron Bouwman en Youri Baas in het centrum en Owen Wijndal als linksback.

Op het middenveld kreeg Jorthy Mokio midweeks de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien, maar lijkt de talentvolle Belg zijn plek te moeten afstaan aan Sean Steur, die in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0) indruk maakte. Youri Regeer en Davy Klaassen lijken hun basisplaatsen te behouden.

Voorin lijkt Grim de uitblinker tegen Excelsior Maassluis, Rayane Bounida, weer naar de bank te verwijzen. De rechtsbuiten was tegen de amateurs goed voor niet minder dan vier assists én een goal, maar moet waarschijnlijk weer plaatsmaken voor Oscar Gloukh. In de spits keert Kasper Dolberg terug op de plek van Konadu, terwijl Mika Godts als linksbuiten gehandhaafd blijft.

Ajax begint als nummer drie van de ranglijst aan de laatste speelronde van 2025, maar N.E.C. heeft maar één punt minder en gaat de Amsterdammers bij een zege dus weer voorbij. N.E.C. - Ajax staat zaterdagavond onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout, de wedstrijd in het Goffertstadion begint om 20.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Steur, Regeer, Klaasssen; Gloukh, Dolberg, Godts

Welk resultaat verwacht jij bij N.E.C. - Ajax?

NEC - Ajax

N.E.C.
20:00
Ajax
2,35
4,00
2,80
Wordt gespeeld op 20 dec. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26
6
AZ
15
4
25

Complete Stand

