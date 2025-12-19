FC Twente hoopt te profiteren van de sportieve problemen bij Feyenoord. Zondagmiddag treffen beide ploegen elkaar in De Kuip. Voor Twente is het op papier een goed moment om Feyenoord tegen te komen, beseffen Thomas van den Belt en trainer John van den Brom.
Van den Belt stapte afgelopen zomer over van Feyenoord naar Twente. Nu wil hij zijn oude club pijn doen in De Kuip, net zoals sc Heerenveen woensdagavond deed in het bekertoernooi. “Ik heb de wedstrijd gezien. Ik wil niet zeggen dat het crisis is, maar als je een topclub bent dan moet je eigenlijk elke week winnen. Doe je dat niet, dan komt er kritiek. En doe je dat een paar weken op rij niet, dan wordt het steeds groter. Dat is daar nu aan de hand”, wordt Van den Belt geciteerd door De Telegraaf.
“Dus is het voor ons een mooi moment om daar misschien gebruik van te maken. Maar uit bij Feyenoord is het nooit makkelijk natuurlijk”, weet de middenvelder. “We zullen zelf goed moeten zijn en dan kijken wat er mogelijk is. Maar dat Feyenoord er niet echt lekker inzit, dat is wel duidelijk.”
Van den Brom heeft de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen ook gezien. “We weten dat ze in een moeilijke situatie zitten. Maar ik weet ook dat ze een geweldig elftal hebben, een goede trainer en een geweldig Legioen. Er is voor mij geen enkele garantie dat ze dan maar weer eraf gepoetst worden. Ik kijk ook liever naar onszelf en vind het belangrijk, dat we zes keer scoren tegen SV Spakenburg en fysiek goed uit deze wedstrijd zijn gekomen”, doelt de trainer op de bekerzege van donderdagavond (3-6).
Ja vind er maar wat van. Je kunt er niet omheen dat het momenteel behoorlijk slecht gaat bij je club en ik geef dat gewoon aan. Het is jammerlijk. Ik weet niet of je de betekenis van het woord weet maar ik heb de indruk van niet. Het loopt voor geen meter bij jullie en dat mag best gezegd worden. Omdat het simpelweg de realiteit is. Ik zag je zelf ook al negatieve dingen over van Persie roepen bijvoorbeeld. Dus jij mag het dan wel zeggen omdat je Feyenoorder bent? Kom op zeg, het is hier een forum. Ik roep geen rare dingen zoals Tadic bij Ajax erbij halen of dat ik 100 x het woord verlosser typ als er iemand bij Ajax genoemd wordt. Dat zijn jouw maniertjes. Ik hou me daar niet mee bezig. Gewoon volwassen reageren graag.
@Docker Je roept inderdaad geen rare dingen, geen dingen zoals beweren dat Hadj Moussa heeft gezegd dat Ajax-spelers doping gebruiken. Wat je "ergens zou hebben gelezen".
Twente is helaas kansloos. Feyenoord weet dat het 1 voor 12 is en een zwarte kerst het gevolg kan zijn. Dit wordt weer een tob wedstrijd voor de mannen van Persie. De spelers willen heus wel. Aan hun inzet heeft het niet gelegen. De tactiek is gewoon niet de juiste. Steeds hetzelfde slecht jagen en de tegenstander legt voortdurend de bal achter de achterhoede. Op een gegeven moment is de pijp door het jagen leeg en begint het publiek zich te weren (jagen jagen, maar de pijp is leeg)
@Vrij Dag Twente kansloos noemen gaat mij te ver. Feyenoord weet inderdaad al langer dat het vijf voor twaalf is, maar dat besef heeft tot nu toe nog niet geleid tot structurele verbetering. Ik zie geen ploeg die ineens “wakker geschud” is. De spelers willen heus wel, daar twijfel ik niet aan. Het probleem zit niet in inzet, maar in idee en organisatie. Steeds hetzelfde jagen zonder plan, waardoor de tegenstander eenvoudig de bal achter de laatste lijn kan leggen. Dan is de pijp inderdaad snel leeg en slaat de onrust op de tribunes toe. En precies dat maakt het zo wisselvallig. Tegen mindere ploegen kan Feyenoord soms prima voor de dag komen, maar tegen een tegenstander als FC Twente, tactisch volwassen, kan genadeloos worden blootgelegd wat er niet klopt. Dat ligt overigens niet aan onwil, maar aan keuzes en structuur.
