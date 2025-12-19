FC Twente hoopt te profiteren van de sportieve problemen bij Feyenoord. Zondagmiddag treffen beide ploegen elkaar in De Kuip. Voor Twente is het op papier een goed moment om Feyenoord tegen te komen, beseffen en trainer John van den Brom.

Van den Belt stapte afgelopen zomer over van Feyenoord naar Twente. Nu wil hij zijn oude club pijn doen in De Kuip, net zoals sc Heerenveen woensdagavond deed in het bekertoernooi. “Ik heb de wedstrijd gezien. Ik wil niet zeggen dat het crisis is, maar als je een topclub bent dan moet je eigenlijk elke week winnen. Doe je dat niet, dan komt er kritiek. En doe je dat een paar weken op rij niet, dan wordt het steeds groter. Dat is daar nu aan de hand”, wordt Van den Belt geciteerd door De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Dus is het voor ons een mooi moment om daar misschien gebruik van te maken. Maar uit bij Feyenoord is het nooit makkelijk natuurlijk”, weet de middenvelder. “We zullen zelf goed moeten zijn en dan kijken wat er mogelijk is. Maar dat Feyenoord er niet echt lekker inzit, dat is wel duidelijk.”

Van den Brom heeft de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen ook gezien. “We weten dat ze in een moeilijke situatie zitten. Maar ik weet ook dat ze een geweldig elftal hebben, een goede trainer en een geweldig Legioen. Er is voor mij geen enkele garantie dat ze dan maar weer eraf gepoetst worden. Ik kijk ook liever naar onszelf en vind het belangrijk, dat we zes keer scoren tegen SV Spakenburg en fysiek goed uit deze wedstrijd zijn gekomen”, doelt de trainer op de bekerzege van donderdagavond (3-6).