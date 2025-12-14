FC Twente-fans maken grootste spandoek ooit en zien overwinning op Go Ahead Eagles

FC Twente heeft de laatste thuiswedstrijd van 2025 overtuigend gewonnen van Go Ahead Eagles. In De Grolsch Veste werd het 2-0, met Sam Lammers als grote man. De spits brak in de eerste helft eindelijk zijn doelpuntendroogte en was met twee treffers beslissend voor de ploeg van John van den Brom, die daarmee een mooie afsluiting van het jaar beleefde in eigen stadion. Twente staat nu op de zevende plaats, maar kan nog achterhaaldworden door FC Utrecht. Go Ahead staat twaalfde.

Twente had de wedstrijd al vroeg in handen en liet Go Ahead nauwelijks ademhalen. In de openingsfase kreeg de thuisploeg kans op kans via onder meer Daan Rots, Marko Pjaca en Thomas van den Belt. De verdiende openingstreffer viel na negentien minuten, toen Lammers in het strafschopgebied werd neergehaald. Met Ricky van Wolfswinkel op de bank nam de spits zelf zijn verantwoordelijkheid en schoot de penalty feilloos binnen: 1-0. Twente bleef doordrukken en noteerde voor rust liefst dertien doelpogingen, terwijl Go Ahead daar nauwelijks iets tegenover stelde.

Artikel gaat verder onder video

Net voor het rustsignaal sloeg Lammers opnieuw toe. Na een fraaie aanval en een goede actie van Rots werd de spits opnieuw in stelling gebracht en rondde hij koelbloedig af: 2-0. Het voelde als een bevrijding voor Lammers, die zichtbaar groeide in zijn spel en het publiek steeds vaker op de banken kreeg met individuele acties en dreiging rond het zestienmetergebied.

Na rust probeerde Go Ahead Eagles met meerdere wissels het tij te keren, maar FC Twente hield de controle. Doelman Lars Unnerstall moest één keer handelend optreden bij een kans van Baeten, verder bleef het gevaar beperkt. Twente speelde de wedstrijd volwassen uit, kreeg nog mogelijkheden via onder meer Lammers en Van Wolfswinkel, en zag Lammers onder luid applaus naar de kant gaan in de slotfase.

Op de tribunes had de middag al vóór de aftrap een extra lading gekregen. De Ultra’s van Vak P ontvouwden een gigantische spandoek, gemaakt met circa 2500 liter verf, het grootste spandoek ooit in de Grolsch Veste. Het eerbetoon stond in het teken van 700 jaar Enschede en zorgde voor een indrukwekkend beeld in een uitverkocht stadion.