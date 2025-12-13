Estelle Cruijff was vrijdagavond te gast bij Vandaag Inside en zorgde onbedoeld voor complete chaos aan tafel. De dochter van Henny Cruijff, broer van Johan Cruijff, kreeg een vraag over haar privéleven voorgeschoteld, waarna het gesprek al snel ontspoorde.

Presentator Wilfred Genee vertelde dat er vragen waren binnengekomen over het liefdesleven van Cruijff (47). “Hoe gaat het met de mannenjacht?”, vroeg een persoon uit Oss. Cruijff gaf daarop een opvallend antwoord. “Nou, wel een man die zijn gereedschap vaak wast”, zei ze met een knipoog, doelend op wat zij belangrijk vindt in een partner.

Artikel gaat verder onder video

Het gesprek verplaatste zich vervolgens naar Cruijffs nieuwe eigen merk badkamerproducten, dat ze op de markt heeft gebracht onder de naam La Maison Estelle. Genee merkte op dat de naam associaties zou kunnen oproepen met een bordeel. Derksen vindt dat prachtig.

René van der Gijp rook zijn kans en mengt zich met een anekdote. “Wij komen nog uit de tijd van privésauna’s”, begint de goedlachse analist. Hij noemde daarbij ‘Klavertje Vier’ en grapte dat bij aankloppen vaak werd gezegd: “Pierre Kartner is net weg.” Derksen bevestigde lachend dat de in 2022 overleden zanger bekendstond om zijn opvallende voorkeuren in dergelijke gelegenheden.

Genee begon zich zichtbaar ongemakkelijk te voelen bij de steeds platter wordende grappen. “Ja jongens”, zuchtte hij, terwijl Van der Gijp alweer doorging en zich afvroeg of Kartner zijn bekende zwarte hoed ophield tijdens zulke bezoeken. Derksen vreest vervolgens voor sponsordeals van Vandaag Inside. “Ik denk dat Kippie nu ook afhaakt”, grapte hij. “Wie moet ons nog betalen dan?”, maakte Genee zich zorgen.

Hoewel Genee erin slaagde het gesprek kort terug te brengen naar schoonmaakproducten, was het laatste woord nog niet gezegd. Toen Amerika-kenner Raymond Mens zich ermee bemoeide, greep Van der Gijp opnieuw zijn kans. “Als jij dan op de grond zit te poetsen", zegt hij, terwijl hij van zijn stoel gaat om te hurken. “Dan in twee minuten kan er natuurlijk wat gebeuren.” Daarbij doelde hij expliciet op Mens, van wie bekend is dat hij homoseksueel is.