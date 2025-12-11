Live voetbal 18

Van der Vaart onthult: Berghuis heel veel met Ajax-talenten bezig

Steven Berghuis en Rafael van der Vaart met Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 december 2025, 18:54

Rafael van der Vaart heeft in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International een onthulling gedaan over Steven Berghuis. De oud-voetballer hoort van zijn zoon, Damián van der Vaart, dat de routinier heel veel met de talenten van Ajax bezig is.

Van der Vaart steekt in de Pak Schaal Podcast van wal over Berghuis, die in de zomer van 2021 de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax. “Berghuis… Dat hoor ik dan van mijn zoon en dat weten heel veel mensen niet, maar dat is misschien wel leuk om te vertellen”, begint de oud-middenvelder. “Berghuis is dus heel veel met die jonge jongens bezig. Altijd vraagt hij hoeveel ze gespeeld hebben en al jarenlang is hij betrokken bij die jongens.”

Artikel gaat verder onder video

“Damián vertelt dat en dan denk ik: ja, zonde, want als hij slecht speelt wil ik hem wel een draai om zijn oren kunnen geven”, grapt de 109-voudig international. “Nee, ik vind het heel leuk dat hij dat doet”, looft Van der Vaart.

Hoewel de 33-jarige linkspoot dit seizoen nog nauwelijks speelde, kan Van der Vaart nog wel enorm van hem genieten. “In mijn ogen is hij nog steeds de beste bij Ajax. Heel zonde dat hij veel blessures heeft. Je hebt hem echt wel nodig.” Berghuis kampt momenteel met een liesblessure en het is niet duidelijk wanneer hij weer kan terugkeren. Daardoor speelde de aanvaller pas acht wedstrijden in de Eredivisie en een in de Champions League.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim

Grim krijgt lachers op zijn hand met opmerking over reserverol Gloukh

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Ajax-talent Mokio geschrokken van eigen spel tegen Qarabag: ‘Ik vind het echt eng’

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
Wim Kieft

Kieft tempert stemming na zege Ajax

  • Gisteren, 21:21
  • Gisteren, 21:21
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel