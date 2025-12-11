Rafael van der Vaart heeft in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International een onthulling gedaan over . De oud-voetballer hoort van zijn zoon, Damián van der Vaart, dat de routinier heel veel met de talenten van Ajax bezig is.

Van der Vaart steekt in de Pak Schaal Podcast van wal over Berghuis, die in de zomer van 2021 de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax. “Berghuis… Dat hoor ik dan van mijn zoon en dat weten heel veel mensen niet, maar dat is misschien wel leuk om te vertellen”, begint de oud-middenvelder. “Berghuis is dus heel veel met die jonge jongens bezig. Altijd vraagt hij hoeveel ze gespeeld hebben en al jarenlang is hij betrokken bij die jongens.”

Artikel gaat verder onder video

“Damián vertelt dat en dan denk ik: ja, zonde, want als hij slecht speelt wil ik hem wel een draai om zijn oren kunnen geven”, grapt de 109-voudig international. “Nee, ik vind het heel leuk dat hij dat doet”, looft Van der Vaart.

Hoewel de 33-jarige linkspoot dit seizoen nog nauwelijks speelde, kan Van der Vaart nog wel enorm van hem genieten. “In mijn ogen is hij nog steeds de beste bij Ajax. Heel zonde dat hij veel blessures heeft. Je hebt hem echt wel nodig.” Berghuis kampt momenteel met een liesblessure en het is niet duidelijk wanneer hij weer kan terugkeren. Daardoor speelde de aanvaller pas acht wedstrijden in de Eredivisie en een in de Champions League.