Fred Grim heeft zichzelf als interim-trainer van Ajax meer in een ‘managerrol’ gemanoeuvreerd, zo stelt Pieter Zwart in Rondje Europa van Voetbal International. De oefenmeester geeft assistenten Denny Landzaat en Paul Nuijten veel ruimte op het trainingsveld.

Grim staat sinds begin november voor de groep bij Ajax, na het ontslag van John Heitinga. De voormalig doelman vult zijn functie heel anders in dan gebruikelijk. “Grim pakt echt de managerrol”, zo geeft Zwart aan. “Je hoort ook dat Landzaat en Nuijten veel ruimte krijgen op het trainingsveld om daar dingen te doen.”

Voor de interim-trainer naar het eerste elftal werd gehaald, was hij Head of Coaching in de jeugdopleiding, waar hij de trainers aanstuurde. Hij keert terug naar die functie zodra er een nieuwe coach is aangesteld. “Hij was Nuijten dus al aan het coachen en dat doet hij nu nog steeds, maar dan bij Ajax 1.”

De werkwijze van Grim leidde niet direct tot resultaat, maar de afgelopen weken gaat het prima in Amsterdam. Na zeges op FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3) werd woensdag de eerste zege in de Champions League geboekt bij Qarabag (2-4). Volgens Zwart heeft de technische staf de ploeg goed klaargestoomd. “Ze wisten wat Qarabag zou gaan doen en waren daarop voorbereid. Daar was duidelijk over gesproken en daar was ook duidelijk een idee bij. De structuur is helderder… er komt iets van vertrouwen terug in het elftal. Aan de bal begin je weer wat dingetjes van een iets hoger niveau te zien. Het is nog niet wat het moet zijn, maar er zit een stijgende lijn in.”