Jordi Cruijff heeft in The Overlap openhartig gesproken over zijn dochter Danae, die in het verleden kampte met botkanker. De beoogde nieuwe technisch directeur van Ajax geeft aan dat dit de moeilijkste periode uit zijn leven is geweest.

Cruijff was donderdag te zien in de nieuwste aflevering van The Overlap, waar hij in gesprek ging met Gary Neville, Jamie Carragher, Jill Scott, Ian Wright en Roy Keane. De voormalig middenvelder van Barcelona en Manchester United is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws, omdat hij naar verluidt de favoriet is om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur van Ajax. In de podcast werd er echter geen woord gerept over de Amsterdamse club.

Wel spreekt Cruijff over zijn dochter Danae, die in het verleden kampte met botkanker. “In zulke situaties heb je twee soorten mensen: mensen die erover praten en mensen die zich verstoppen”, zegt de oud-voetballer. Cruijff valt zelf onder die tweede groep, zo geeft hij aan. “Ik heb zelfs een jaar geen voetbal gekeken. Dan zat ik vijf minuten te kijken en zette ik het weer uit. Mijn hoofd was er niet bij, mijn gedachten waren alleen maar bij mijn dochter.” De achtvoudig international moest vaak aan Luis Enrique denken, die zijn negenjarige dochter verloor aan botkanker. “En ik heb nog een oud-teamgenoot die zijn dochter kwijtraakte door kanker.”

Cruijff verloor in 2016 zijn vader Johan Cruijff, maar daar had hij vrede mee. “Hij heeft vijf levens geleefd, van elke seconde genoten en nooit geleden. Dat is hoe het hoort te gaan.” De situatie rondom zijn dochter zorgde voor veel meer boosheid bij de adviseur van Indonesië. “Ik was boos op de wereld, vond het niet eerlijk. Dan moet je jezelf wakker schudden en beseffen dat ze erbij is en dat je niet mag klagen, want er zijn ook ouders die hun kinderen al kwijt zijn. Je beseft dat je dankbaar moet zijn. Je moet sterk zijn, want je dochter moet zien dat je positief en sterk bent. Dat is moeilijk. Het was voor mij het zwaarste jaar in mijn leven.”

Nadat Cruijff openhartig over de situatie heeft gesproken, schuift Danae aan bij de podcast. “Het gaat nu goed met me. Ik voel me gelukkig en ben gezond. Niet huilen, anders moet ik ook huilen”, zegt ze. “Het is een zware periode geweest; ik moest opnieuw leren lopen. En hij wilde dat ik twee keer per dag fysiotherapie zou trainen, alsof ik voetballer ben.” Danae vertelt dat ze tijdens haar ziekte helemaal kaal werd, waar Cruijff vervolgens een anekdote over deelt. “Ze noemde mij altijd kale, nu kon ik dat ook tegen haar zeggen. Dat was onze manier om met de situatie om te gaan. Je probeert een lach op elkaars gezicht te krijgen op zulke zware momenten.”