is opnieuw van zaakwaarnemer gewisseld. Dat meldt transferexpert Nicolò Schira op X. De rechtsback van Internazionale ruilt Jorge Mendes in voor het makelaarskantoor van Ali Barat. Het is alweer de vierde keer in vier jaar tijd dat Dumfries van zaakwaarnemer verandert.

Dumfries maakte in augustus 2021 de overstap van PSV naar Internationale en ontpopte zich in Milaan tot een vaste waarde. Afgelopen seizoen kende de 29-jarige vleugelverdediger een fantastisch seizoen bij Inter. De oud-speler van Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV kwam in 47 officiële wedstrijden voor zijn werkgever liefst elf keer tot scoren en leverde ook nog eens zes keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Legendarisch was Dumfries' optreden in de halve finale van de Champions League, waarin Inter in een waar spektakelstuk afrekende met FC Barcelona (7-6 over twee wedstrijden). De Nederlander was in het tweeluik rechtstreeks betrokken bij vijf Inter-doelpunten (twee goals, drie assists).

Na zijn indrukwekkende seizoen bij Internazionale werd er dan ook rekening gehouden met een transfer van Dumfries, maar die kwam er niet ondanks transferclausule van zo'n 25 miljoen euro. Ook komende zomer is die transferclausule er. Buitenlandse clubs kunnen hier in de maand juli gebruik van maken. In dit licht is een wissel van zaakwaarnemer ook niet heel verrassend.

Wel is het opvallend dat Dumfries nu voor vierde keer in vier jaar tijd van belangenbehartiger wisselt. In maart 2023 verruilde de back het kantoor van Mino Raiola voor dat van Wasserman, dat hij deze zomer inruilde voor dat van Mendes. Nu maakt Dumfries dus de overstap naar het zaakwaarnemersbureau van Barat.

Momenteel komt Dumfries niet aan spelen toen door een enkelblessure die hij begin november opliep tegen Lazio. Daardoor miste hij ook de laatste WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal tegen Polen en Litouwen. Wel mikt de vleugelverdediger op een rentree in de halve finale van de Italiaanse Supercup tegen Bologna, die op 17 december gespeeld wordt.