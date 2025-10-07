Dumfries wil Argentinië achterna met Oranje: 'Wij zijn misschien net te netjes'

stelt dat het Nederlands elftal zich wat meer zou moeten spiegelen aan regerend wereldkampioen Argentinië. De rechtsback van Internazionale zegt in gesprek met de Volkskrant dat hij probeert om 'op een wat on-Nederlandse manier' meer strijd in het elftal te brengen.

De 29-jarige Dumfries staat inmiddels op 67 interlands voor Oranje en was daarin niet minder dan elf keer trefzeker, een zeer hoog aantal voor een verdediger. Behalve met doelpunten en assists vindt hij dat hij ook op het mentale vlak moet bijdragen aan de teamprestatie: "‘Ik kan het voortouw nemen in het energie leveren voor het elftal. Voorgaan in de strijd, op een wat on-Nederlandse manier. Ik kan de toon zetten. Dat moet ik nog meer doen. Andere landen hebben daarin een voorsprong op Nederland. Ik kan wat dat betreft buiten de lijntjes kleuren en zorgen voor een volgende stap van groei in dat proces", zegt Dumfries.

Op het vorige WK, in 2022 in Qatar, werd Oranje in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door de latere winnaar Argentinië. Dumfries kreeg zelf ná de wedstrijd zijn tweede gele kaart van de veel besproken Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz, na provocatie van tegenstander Nicolas Otamendi. Toch denkt de Inter-speler dat Nederland zich meer zou moeten spiegelen aan de wereldkampioen. "Argentinië bijvoorbeeld doet alles om te winnen. Ze laten niets onbenut. Wij zijn misschien net te netjes. Het hoort erbij. Het is niet het belangrijkste, maar het is misschien een extra procentje. Net die wedstrijd over de streep trekken. Net een overtreding maken, ergens waar het onnodig is, om de aanval eruit te halen. Ja, bij Inter zijn we daarin meester, hahaha. Als je het daar niet doet, is het erger dan wanneer je het wel doet. Wij schromen niet om een overtreding te maken, om net over de schreef te gaan. Dat mogen we hier meer doen", aldus Dumfries.

Komende zomer speelt Dumfries - mits de kwalificatiereeks overleefd wordt uiteraard - in de Verenigde Staten, Mexico en Canada normaal gesproken zijn tweede WK-eindronde met Oranje. De verdediger vindt dat Nederland genoeg kwaliteiten bezit om voor de wereldtitel te gaan. "Met onze fantastische groep is er potentie om te gaan voor het hoogst haalbare. Ja, daarin geloof ik heilig. Alles moet goed vallen en daarop hebben we zelf invloed. Op bepaalde vlakken moet er net een procentje bij. Nog niet alles gaat perfect." Wat dat betreft was de uitwedstrijd bij Litouwen in september, een benauwde 2-3 zege, een voorbeeld van hoe het níet moet. "In het proces horen wedstrijden als Litouwen-uit erbij. Het kostte gelukkig geen punten. Het was een realitycheck, een moment om de koppen bij elkaar te steken", besluit Dumfries.