Koeman kent geen enkele twijfel: 'Niet nagedacht om Veerman op te roepen'

Ronald Koeman op de persconferentie van Oranje
Foto: © ESPN
Luuk van Grinsven
6 oktober 2025, 17:28

Ronald Koeman heeft geen twijfels bij de late oproep van Teun Koopmeiners voor het Nederlands elftal. Door de blessure van Quinten Timber riep Koeman de middenvelder van Juventus – die niet bepaald in grootse vorm verkeert – op als vervanger. Menig voetballiefhebber verbaasde zich over het feit dat Joey Veerman buiten de boot viel.

Timber ontbreekt de komende interlandperiode bij Oranje wegens een voetblessure. De Feyenoorder wordt vervangen door Koopmeiners, zo meldde de KNVB. Koopmeiners is bij Juventus niet verzekerd van een basisplek. Mede daardoor hadden sommige voetbalfans niet hem, maar Veerman als vervanger van Timber verwacht.

Voor Koeman was dit totaal geen thema, zo laat hij weten op de persconferentie na een vraag van ESPN-verslaggever Pascal Kamperman. “Daar heb ik niet over nagedacht”, zegt de bondscoach stellig. “Je toetst spelers op het allerhoogste niveau. Heel eerlijk gezegd is PEC Zwolle – PSV géén referentie. Joey moet het laten zien op het allerhoogste niveau”, vervolgt Koeman.

“Joey kan geweldig voetballen, dat is de discussie niet. Maar kun je ook in de Champions League iets extra brengen? Dat is het met Joey”, aldus de bondscoach. Veerman speelde tot dusverre zestien interlands in het Nederlands elftal. Daarin was hij goed voor één doelpunt.

Reageren
Copa
2.197 Reacties
756 Dagen lid
22.797 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wil je in aanmerking komen voor het Ned. elftal, dan MOET je in het buitenland, waar het niveau veel hoger is spelen. Kijk hoe we presteren in de CL, EL, en Conf League Koeman heeft volledig gelijk

ERIMIR
3.770 Reacties
456 Dagen lid
38.208 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Veerman is goed tegen ploegen uit de ED van het rechterrijtje. In Europese wedstrijden tegen topploegen komt ie tekort qua handelingssnelheid omdat die zo traag is als een slak.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

