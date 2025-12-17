Live voetbal

Kraay uit zorgen om Valente: ‘Hij is helemaal uitgewoond’

Luciano Valente
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 december 2025, 10:08

Luciano Valente heeft zich dit seizoen razendsnel ontwikkeld tot onmisbare schakel op het middenveld van Feyenoord. Door de vele blessures bij de Rotterdammers moet de 22-jarige creatieveling bijna alles spelen. Inmiddels zit hij helemaal aan zijn limiet, zo ziet Hans Kraay junior.

Het belang van Valente voor Feyenoord werd vorige week pijnlijk duidelijk. Op bezoek bij FCSB in de Europa League hadden de Rotterdammers weinig te vrezen van de thuisploeg en kwamen ze op een 1-3 voorsprong. In de slotfase werd er, zonder de gewisselde Valente, alsnog met 4-3 verloren. Ook zondag moest de spelmaker de strijd voortijdig staken tegen Ajax (2-0 nederlaag), na een botsing met Youri Regeer.

Kraay zag dat het in De Klassieker allemaal niet zo makkelijk meer ging bij Valente. “Al snel zag je dat het frisse, dynamische en de versnelling in zijn dribbel even flink aan slijtage onderhevig zijn allemaal”, zo stelt de analist in zijn column in Voetbal International. Kraay geeft toe dat Valente belangrijk is voor Feyenoord, maar wil ook niet overdrijven. “Ik vind ook niet dat we moeten doen of de nieuwe Zinedine Zidane bij Feyenoord speelt. Sterker nog: dat wil hij zelf ook helemaal niet.”

Na de botsing met Regeer, waar beide spelers hard met de knieën tegen elkaar aankwamen, speelde Valente nog heel even door, maar ging hij ook meerdere keren naar het gras. “Wat ik gezien heb, is dat hij de tweede helft drie keer als een bokser volledig knock-out is gegaan. Er lag een jongen op het veld die helemaal is uitgewoond. Valente is gewoon op”, besluit Kraay.

