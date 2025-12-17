Dick Advocaat denkt niet dat Robin van Persie hoeft te vrezen voor zijn baan bij Feyenoord, zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. De voormalig trainer van de Rotterdammers is ervan overtuigd dat de huidige oefenmeester de boel op de rit zal krijgen. Wel noemt hij zijn optredens in de media na de nederlaag bij Ajax (2-0) onhandig.

Van Persie heeft het momenteel lastig bij Feyenoord. Van de laatste tien officiële duels gingen er liefst zeven verloren, waaronder afgelopen weekend in de Johan Cruijff ArenA. Na de wedstrijd gaf Van Persie aan dat hij zijn ploeg zag domineren en dat hij Ajax - Feyenoord geen topwedstrijd vond. Advocaat ziet dat de publieke opinie rondom Van Persie begint te draaien. “De mensen vinden Robin van Persie vast een praatjesmaker. Maar ik zie vooral een volwassen trainer die erg overtuigd is van zijn gelijk.”

Artikel gaat verder onder video

Wel benadrukt de bondscoach van Curaçao dat het optreden van Van Persie na afloop van De Klassieker niet handig was. “Ik zou zelf niet de zin ‘we zijn hartstikke goed bezig’ hebben gebruikt na een nederlaag in Amsterdam”, geeft Advocaat aan. “Ook moet je in de huidige tijd uitkijken met openlijke kritiek op spelers. Zoals over zijn wissels die slecht invielen in Roemenië. Dat kun je beter tegen die jongens zelf zeggen.” Na de nederlaag bij FCSB gaf Van Persie publiekelijk aan dat hij zijn vier invallers allemaal slecht vond.

Ondanks de slechte resultaten van de afgelopen weken ziet Advocaat wel perspectief. “Van Persie moet gewoon van Heerenveen winnen en tegen FC Twente goed afsluiten. Dan is er even een paar weken rust en keren er spelers terug”, geeft hij aan. De 78-jarige trainer denkt dat de zwakke reeks van Feyenoord woensdag in de KNVB Beker ten einde komt. “Van Heerenveen wint hij gewoon, hoor. Welke fouten hij maakt? Dat gedoe rond die aanvoerdersband was niet handig. En tegen Ajax had Feyenoord geen passend antwoord op buitenspeler Gloukh die aan de binnenkant ging spelen.”