Feyenoord-trainer Robin van Persie zorgt na afloop van de met 2-0 verloren Klassieker tegen Ajax met zijn analyse voor verbazing in de perszaal. De coach stelt onder meer dat hij 'niet meer kan vragen' dan hetgeen zijn elftal in de tweede helft liet zien, waarop clubwatcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond hem onderbreekt.

'Dit is hoe we willen spelen, dit is waar we voor staan'

In zijn één-op-één interview met Hans Kraay junior (ESPN) zei Van Persie kort na de wedstrijd onder meer al dat hij in Amsterdam de door hem gewenste 'reactie' van zijn elftal gezien heeft op de pijnlijke 4-3 nederlaag die donderdag werd geleden bij FCSB. Even later, op de persconferentie, zegt Van Persie dat hij in de Johan Cruijff ArenA heeft gezien dat er 'maar één team wilde voetballen'. De trainer stelt daarbij dat zijn elftal in de tweede helft dat 'gedomineerd' heeft.

Artikel gaat verder onder video

"Als ik kijk naar hoe hoog we op het veld stonden te voetballen, de kansen die we hebben gecreëerd en hoe snel we de bal bij balverlies terug veroverden... dan kán ik niet meer vragen van mijn team dan dat. Dit is hoe we willen spelen, dit is waar we voor staan. Dan moet hij erin, dat hebben we nagelaten. Het is een regel bij het voetbal: als je je kansen niet benut, dan wordt het een moeilijk verhaal en kan je de rekening gepresenteerd krijgen", aldus Van Persie.

'Zorgwekkend als je niet meer van je elftal kan vragen'

Van Eersel vraagt Van Persie vervolgens of zijn analyse van de nederlaag niet 'iets te positief' is. "Anders is het ook wel zorgwekkend toch, als je niet meer kan vragen?", aldus Van Eersel. Van Persie houdt echter vol: "Nee, ik kan toch ook niet meer vragen dan dat die jongens met zoveel lef zo hoog op het veld voetballen?" Wel geeft de trainer toe dat zijn elftal bij het verliezen van de bal kwetsbaar was voor de counter van Ajax, wat uiteindelijk ook de 2-0 van Jorthy Mokio inluidde, maar: "Dat kan altijd gebeuren als je zo hoog op het veld speelt, daar houden we rekening mee. Maar als je dat afzet tegen wat we allemaal creëren en hoe dominant wij daarin zijn...", maar dan wordt Van Persie geïnterrumpeerd door Van Eersel.

'Ueda twijfelde een beetje of hij met links of rechts moest schieten'

"Sorry dat ik je onderbreek", begint de Rijnmond-verslaggever, "maar dat viel toch wel mee uiteindelijk, met hoe groot de kansen zijn? Volgens mij is er uiteindelijk geen schot tussen de palen geweest van jullie, vanmiddag." Van Persie heeft echter 'genoeg kansen gezien' en wijst op de schoten van Gijs Smal (naast) en Jordan Lotomba (geblokt) én dat van de verder nauwelijks zichtbare topscorer Ayase Ueda, die vijf minuten na rust één keer ontsnapte aan Aaron Bouwman maar oog in oog met Vítezslav Jaros naast de verre hoek mikte. "Hij twijfelde volgens mij een klein beetje of hij met links of met rechts moest schieten, normaal gesproken is dat bij Ayase een doelpunt", analyseert zijn trainer.

'Ik denk dat iedere speler die daar valt gewoon een penalty krijgt'

Ook wijst Van Persie erop dat Feyenoord in de tweede helft in zijn ogen een penalty zou hebben gekregen als Quinten Timber na contact met Sean Steur niet doorgespeeld had, maar naar de grond was gegaan. "Dan is het een nadeel voor Quinten dat hij zo sterk is, want ik denk dat iedere andere speler die daar valt gewoon een penalty krijgt." Daarnaast kreeg ook invaller Aymen Sliti nog een kansje én wist Feyenoord nauwelijks gevaar te stichten uit de twaalf corners die het in Amsterdam kreeg. "Ik wil het niet mooier maken dan het is, maar dat zijn óók de feiten", aldus Van Persie. "Maar het belangrijkste feit is dat we hier met 2-0 verliezen. En dat is en blijft heel vervelend", besluit de trainer.