Anis Hadj Moussa wordt ten onrechte belachelijk gemaakt om interview na Ajax - Feyenoord

heeft na de nederlaag van Feyenoord bij Ajax (2-0) van zondagmiddag opnieuw voor verbijstering gezorgd met een interview. Volgens de rechtsbuiten en gelegenheidsaanvoerder van Feyenoord creëerden de Rotterdammers ‘veel kansen’ in de Johan Cruijff ArenA. Verslaggever Hans Kraay junior en veel kijkers thuis zijn het niet eens met Hadj Moussa.

Het werd zondagmiddag een teleurstellende middag voor Feyenoord. Het team van hoofdtrainer Robin van Persie verloor met 2-0 in Amsterdam, door doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Het betekende voor Feyenoord de tweede nederlaag op rij, na het verlies van afgelopen donderdag in de Europa League tegen het Roemeense FCSB, en alweer de vierde nederlaag in zestien wedstrijden in de Eredivisie dit seizoen. Door het verlies is de achterstand van Feyenoord op koploper PSV opgelopen tot liefst negen punten en lijkt de landstitel nu al uit zicht.

Verslaggever Hans Kraay junior vraagt Hadj Moussa na de wedstrijd bij ESPN ‘wat de reactie van Feyenoord was’ na de Europa League-nederlaag van afgelopen donderdag tegen FCSB (4-3). De aanvaller reageert: “Ja, vandaag zijn we erg teleurgesteld. Ik denk, wij denken, dat we meer hadden verdiend hier. Waarom? Omdat we alles hebben gegeven. We hebben veel kansen gecreëerd.”

Hans Kraay junior reageert verbaasd op de woorden van Hadj Moussa: “Meen je dat echt? Veel kansen? Ueda had een goede kans. Wat waren verder de grote kansen?”, vraagt de verslaggever.

Hadj Moussa geeft uitleg: “Ja, we hadden veel goede kansen. Met Ayase twee keer. Een keer met Watanabe. Ja, dat gebeurt soms in het voetbal. We gaan niet somber zijn en elke dag blijven pushen. Dit gebeurt soms.”

Hadj Moussa doelt waarschijnlijk op het schot van Ayase Ueda kort na rust, waarbij de Japanse spits van Feyenoord na voorbereidend werk van Luciano Valente, in kansrijke positie naast schoot, en het moment in de eerste helft waarbij Ueda op het doel van Ajax af leek te kunnen, maar op het laatste moment werd gevloerd door Aaron Bouwman. Wat betreft de kans van Tsuyoshi Watanabe: de centrumverdediger van Feyenoord schoot in de 85ste minuut, toen het nog 1-0 stond, ruim naast.

“Je bent dus tevreden over de houding en de vechtlust?”, vraagt Kraay junior vervolgens. Hadj Moussa knikt instemmend. Kraay junior geeft vervolgens aan dat hij en Hadj Moussa het niet eens gaan worden over het aantal kansen. De Feyenoorder reageert: “Tja, dat is jouw mening. We hebben ons best gedaan om te voetballen. In de tweede helft hebben we alles gegeven. Zoals ik je al zei, we hebben veel kansen gekregen. Dat gebeurt soms.”

“Waarom zie je het weer goedkomen met Feyenoord?”, wil Kraay junior tot slot weten. Hadj Moussa: “Ik denk dat we meedogenlozer moeten zijn. We moeten zo doorgaan. We spelen voetballen en proberen elke wedstrijden goals te maken en te winnen. We moeten gewoon meedogenlozer zijn.”

Wat zeggen de cijfers over de kansen van Feyenoord tegen Ajax?



De uitspraken van Hadj Moussa leiden dus tot tot verbijstering bij Hans Kraay junior en veel kijkers van het interview, zo blijkt op X. Wie echter in de cijfers duikt, zal inzien dat de uitspraken van de Feyenoord-aanvaller helemaal niet zo bizar zijn.

Feyenoord ondernam tegen Ajax achttien pogingen, maar wist het doel van de Amsterdammers slechts één keer daadwerkelijk onder vuur te nemen. Het betrof een schot van Quinten Timber dat in de tachtigste minuut uit de korte hoek werd gered door doelman Vitezslav Jaros. Ajax ondernam vijftien pogingen, waarvan er liefst zeven het doel van Feyenoord bereikten.

Opvallend is echter dat Feyenoord wel een hoger expected goal-cijfer noteerde dan Ajax: 1,89 tegenover 1,25, zo wordt uitgelicht bij ESPN. Het expected goal-cijfer is een statistiek die het aantal te verwachten doelpunten van een ploeg illustreert op grond van de gecreëerde kansen en regelmatig wordt aangehaald door analisten en trainers om de dreiging van een ploeg in aanvallend opzicht te duiden.

De expected goal-cijfers van Feyenoord - Ajax maken dus duidelijk dat Hadj Moussa minder wartaal uitslaat in gesprek met Kraay junior, dan de verslaggever en veel kijkers lijken te willen suggereren.