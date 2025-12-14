Na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-0) klinkt kritiek op Robin van Persie. Aan het wisselbeleid van de trainer is 'geen touw vast te knopen', stelt analist Kees Kwakman. Tegelijkertijd bestempelt Karim El Ahmadi het veldspel als 'dramatisch' en vraagt Marciano Vink zich af 'wat de performance-afdeling aan het doen is'.

El Ahmadi spaart Feyenoord allerminst en zag zondagmiddag vooral een elftal zonder ideeën. “Het ontbrak Feyenoord aan creativiteit. Ze hebben weinig echt grote kansen gehad. Het leek een beetje op het laatste half uur van Feyenoord in Boekarest. Er was weinig communicatie, veel foute passes. Er was constant balverlies, waardoor Ajax gevaarlijk werd. Feyenoord was dramatisch.” Volgens El Ahmadi was het verval groot en ontbrak ieder aanknopingspunt. “Ze spelen weleens een half uur of een uur goed, maar dat was vandaag niet. Onherkenbaar. Wie is het lichtpuntje? Ik heb het niet gezien. Timon Wellenreuther zag er niet goed uit bij beide goals.”

Artikel gaat verder onder video

Kwakman richt zich op de technische keuzes van Van Persie en kan geen lijn ontdekken in het wisselbeleid. “Er is geen touw aan vast te knopen. Dan weer Gaoussou Diarra, dan weer Gonçalo Borges, dan weer Aymen Sliti, dan weer Cyle Larin. Nu mag Casper Tengstedt erin, dan Robin van Persie jr. weer. Jaden Slory speelde slecht bij AZ-uit, die zijn we al twee maanden kwijt. Het is niet bepaald vertrouwen dat de jongens krijgen. Dat is ook niet lekker.”

Marciano Vink plaatst vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van de selectie. Al geruime tijd heeft Feyenoord te maken met een volle ziekenboeg. “Dat is de laatste twee seizoenen al zo. Van Persie ging het onderzoeken bij zijn aanstelling, maar ze zijn geen steek verder. Luciano Valente, Bart Nieuwkoop, Givairo Read... En het zijn ook veel spierblessures, hé. Niet alleen enkelblessures. Dus wat is de performance-afdeling aan het doen?”, vaagt Vink zich hardop af. "Die staf is tegenwoordig vaak heel uitgebreid, alles wordt gemonitord. Maar is het daadwerkelijk vooruitgang?"