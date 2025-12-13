Een opvallend moment bij De Eretribune op ESPN. Het programma toonde oude beelden van het afscheid van Ronald Waterreus bij PSV. Volgens Marciano Vink werd daarmee een afspraak verbroken: achter de schermen zou zijn afgesproken dat de beelden niet meer werden getoond.

Waterreus keepte tussen 1994 en 2004 bij PSV. Hij vertrok daarna naar Manchester City, maar de club wilde hem een groots afscheid geven. Na een wedstrijd tegen ADO Den Haag werd hij in het zonnetje gezet. "Dames en heren, sinds 1994 bij PSV", zei de stadionspeaker: "Ronald Koeman!" Supporters reageerden verbaasd: er werd gelachen en gefloten. De spreker krabbelde terug: "Dat was even een misser."

Op dat moment was Koeman de trainer van landskampioen Ajax, wat de misser extra pijnlijk maken. De beelden werden zaterdagavond weer getoond omdat Waterreus destijds samen met Ernest Faber afscheid nam, en zaterdagavond gaat Faber als nieuwe trainer van Heracles Almelo op bezoek bij PSV.

Terwijl de beelden worden getoond, slaat Waterreus in de ESPN-studio de handen voor het hoofd. Vink grijpt vervolgens in: “Dit is al duizend keer getoond en het was een heel stomme fout, op wat voor Ronald een mooi moment had moeten zijn. Maar dit moeten we niet laten zien. Het was ook de afspraak dat het niet getoond zou worden. Dan wordt het toch getoond, dat is niet oké.” Presentatrice Aletha Leidelmeijer biedt haar excuses aan. “Dat is dan niet aardig, sorry!”

Waterreus zelf zegt er wel tegen te kunnen. “Hij deed het niet expres. Die man moest zich de volgende maandag excuseren bij PSV en is nooit meer stadionspeaker geweest. Daar had ik niks mee te maken. Ik vind het fijn dat Marciano het voor me opneemt. Dat hoeft niet, maar je weet niet hoe vaak ik eraan herinnerd word, ook op straat. Het is flauw. Je wordt er gek van. Maar toen het gebeurde, grapte ik: als ze na tien jaar m’n naam nog niet kennen, is het inderdaad wel tijd dat ik vertrek.”