De Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond opgeschrikt door een opvallend incident bij het duel tussen TOP Oss en ADO Den Haag. Al na vijf minuten spelen werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd, nadat een onbekend persoon vuurwerk op het veld gooide. De jongeman bleek zich illegaal toegang tot het Frans Heesen Stadion te hebben verschaft en sloeg daarna op de vlucht.

Het incident vond plaats kort na de openingstreffer van ADO Den Haag. Luka Reischl kopte de bezoekers in de vijfde minuut op voorsprong, waarna het duel abrupt werd onderbroken. Vanuit een hoek van het stadion werd vuurwerk richting het veld gegooid, tot verbazing van spelers, staf en publiek.

ESPN-presentator Toine van Peperstraten gaf vanuit de studio tekst en uitleg. “Er werd vuurwerk op het veld gegooid. Die supporter is er als een speer vandoor gegaan op een scooter.” Het bleek een fatbike te zijn.

Commentator Leo Oldenburger legde uit. “De daders probeerden er op een dikke fiets vandoor te gaan, maar er was iemand op een bromfiets die ze heeft kunnen achterhalen. De twee snotblagen zijn inmiddels ingerekend.”

Oldenburger uitte bovendien stevige kritiek op de veiligheid rondom het stadion. “Blijkbaar staat daar in het stadion gewoon een hek open waar zomaar iemand naar binnen kan lopen. Het is van een enorme treurigheid. Maar het goede nieuws is dat de dader en zijn handlanger dus zijn ingerekend.”

Na een korte onderbreking kon het duel in Oss weer worden hervat.